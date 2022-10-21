Суд в Москве арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Репина

По предварительным данным, как пишет «Лента.ру», речь идет о взятке в размере более 10 млн руб. от омского предпринимателя. Репин в июле 2022 г. был назначен на должность начальника управления МЧС РФ. До этого он занимал руководящие должности в ФНС Омской области.