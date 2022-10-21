Суд в Москве арестовал начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Репина
Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника контрольно-ревизионного управления МЧС Владимира Репина, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Он будет в СИЗО до 17 декабря 2022 г. Репину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ. По этой статье ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы.
Также в рамках уголовного дела арестованы на аналогичный период гендиректор ООО «Нефтегазстроймонтаж» Дмитрий Немиш, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере, и адвокат Дмитрий Григорьев, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве.
В пресс-службе Басманного суда не уточнили подробностей уголовного дела.
В свою очередь представитель защиты заявил «Ведомостям», что считает возбуждение уголовного дела в отношения Репина незаконным. «Стороной защиты по данным фактам направлена жалоба генеральному прокурору РФ на необоснованность предъявленного обвинения», — сказал адвокат Репина, уточнив, что также подана апелляционная жалоба на решение Басманного суда об избрании меры пресечения его подзащитному.
При этом защитник не стал раскрывать обстоятельств уголовного дела на стадии расследования.
По предварительным данным, как пишет «Лента.ру», речь идет о взятке в размере более 10 млн руб. от омского предпринимателя. Репин в июле 2022 г. был назначен на должность начальника управления МЧС РФ. До этого он занимал руководящие должности в ФНС Омской области.