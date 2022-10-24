Спецслужбы задержали подозреваемого в финансировании нацбатальона «Крым»
ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю задержала гражданина Украины по подозрению в финансировании незаконного вооруженного формирования (НФВ) «Исламский батальон «Крым», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, гражданин переводил деньги для покупки индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для батальона. Данное подразделение принимает непосредственное участие в противодействии российским военным на территории Украины.
Батальон состоит из уехавших с полуострова крымских татар. Летом 2014 г. Мустафа Джемилев, который более 20 лет возглавлял меджлис крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен в России), объявил о создании крымско-татарского батальона «Крым». Подразделение участвовало в боевых действиях в Донбассе.
ФСБ ранее сегодня сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске. Сотрудники ведомства задержали членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракт в здании городского отдела полиции.
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