Спецслужбы задержали подозреваемого в финансировании нацбатальона «Крым»

Батальон состоит из уехавших с полуострова крымских татар. Летом 2014 г. Мустафа Джемилев, который более 20 лет возглавлял меджлис крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен в России), объявил о создании крымско-татарского батальона «Крым». Подразделение участвовало в боевых действиях в Донбассе.