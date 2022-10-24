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Спецслужбы задержали подозреваемого в финансировании нацбатальона «Крым»

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ФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю задержала гражданина Украины по подозрению в финансировании незаконного вооруженного формирования (НФВ) «Исламский батальон «Крым», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным ФСБ, гражданин переводил деньги для покупки индивидуальных рационов питания, предметов обмундирования и иных средств защиты для батальона. Данное подразделение принимает непосредственное участие в противодействии российским военным на территории Украины.

Батальон состоит из уехавших с полуострова крымских татар. Летом 2014 г. Мустафа Джемилев, который более 20 лет возглавлял меджлис крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен в России), объявил о создании крымско-татарского батальона «Крым». Подразделение участвовало в боевых действиях в Донбассе.

ФСБ ранее сегодня сообщила о предотвращении теракта в Пятигорске. Сотрудники ведомства задержали членов запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», которые планировали теракт в здании городского отдела полиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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