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Общество

Трасса между Запорожской областью и Крымом будет достроена к 30 ноября

Ведомости

Дорога, соединяющая Запорожскую область и Крым, будет достроена к 30 ноября, об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. 

«Ход ремонтных работ на трассе Мелитополь - Джанкой держим на ежедневном контроле. Это очень важная транспортная артерия — она соединяет нас с Крымом. <...> Работы ведутся круглосуточно, график опережаем, планируем закончить уже к 30 ноября», — сказано в сообщении.

Балицкий также сообщил, что ремонт идет сразу на двух участках трассы, «чтобы как можно быстрее привести дорогу в должное состояние». Предполагается, что на обоих участках дороги будет отремонтировано 120 км, сообщал Балицкий ранее. Изначально планировалось начать ремонт трассы только в следующем году, однако она оказалась «в очень изношенном состоянии, поэтому было принято решение начать работы уже в этом году».

Во время спецоперации на Украине под контролем российской армии оказалась большая часть Запорожской области. В конце сентября на территории этого региона, а также в ЛНР, ДНР и Херсонской области прошли референдумы, в ходе которых большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. 5 октября были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным документы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов, в том числе Запорожской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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