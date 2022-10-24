Трасса между Запорожской областью и Крымом будет достроена к 30 ноября

Балицкий также сообщил, что ремонт идет сразу на двух участках трассы, «чтобы как можно быстрее привести дорогу в должное состояние». Предполагается, что на обоих участках дороги будет отремонтировано 120 км, сообщал Балицкий ранее. Изначально планировалось начать ремонт трассы только в следующем году, однако она оказалась «в очень изношенном состоянии, поэтому было принято решение начать работы уже в этом году».