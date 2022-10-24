Трасса между Запорожской областью и Крымом будет достроена к 30 ноября
Дорога, соединяющая Запорожскую область и Крым, будет достроена к 30 ноября, об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Ход ремонтных работ на трассе Мелитополь - Джанкой держим на ежедневном контроле. Это очень важная транспортная артерия — она соединяет нас с Крымом. <...> Работы ведутся круглосуточно, график опережаем, планируем закончить уже к 30 ноября», — сказано в сообщении.
Балицкий также сообщил, что ремонт идет сразу на двух участках трассы, «чтобы как можно быстрее привести дорогу в должное состояние». Предполагается, что на обоих участках дороги будет отремонтировано 120 км, сообщал Балицкий ранее. Изначально планировалось начать ремонт трассы только в следующем году, однако она оказалась «в очень изношенном состоянии, поэтому было принято решение начать работы уже в этом году».
Во время спецоперации на Украине под контролем российской армии оказалась большая часть Запорожской области. В конце сентября на территории этого региона, а также в ЛНР, ДНР и Херсонской области прошли референдумы, в ходе которых большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России. 5 октября были опубликованы подписанные президентом России Владимиром Путиным документы о принятии в состав РФ четырех новых субъектов, в том числе Запорожской области.
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