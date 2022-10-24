Bloomberg: 71% европейцев стали экономить на еде из-за рекордной инфляции

Экономический рост в ЕС замедлился на фоне начала спецоперации России на Украине и введенных против РФ санкций. В июле Еврокомиссия снизила прогнозы по ВВП. Согласно ожиданиям ЕК, экономика еврозоны вырастет в 2022 г. на 2,6%, а не на 2,7%, как ожидалось в мае. Прогноз повышения ВВП на 2023 г. ухудшился с 2,3 до 1,4%.