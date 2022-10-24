Газета
Общество

Bloomberg: 71% европейцев стали экономить на еде из-за рекордной инфляции

Ведомости

Почти три четверти жителей Европы (71%) стали снижать свои расходы на продукты питания из-за рекордной инфляции. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию IRI. В опросе участвовало 3000 респондентов. 

По данным аналитиков, 71% потребителей на ключевых европейских рынках пересмотрел подход к тратам на продукты питания. При этом 58% респондентов отмечают, что сократили расходы на предметы первой необходимости, а 35% опрошенных начали тратить личные сбережения и брать кредиты для оплаты счетов.

Старший вице-президент IRI по глобальным вопросам Ананда Рой считает, что в дальнейшем ситуация только усугубится из-за растущих цен на продукты, топливо и энергоносители. Как отмечает Bloomberg, индекс потребительской уверенности находится на рекордно низком уровне, из-за чего растут опасения, что экономика ЕС войдет в рецессию.

Рой также указывает на потребительскую «усталость от инфляции». Из-за этого европейцы прибегают к методу «совладающего поведения», который помогает им адаптироваться к стрессу, чего не было с 1970-80-х гг. Речь идет о пропусках приемов пищи, выборе в пользу продуктовых сетей со скидками, покупке товаров по низким ценам или с истекшим сроком годности. 

Согласно исследованию IRI, чуть больше половины жителей Европы сообщили, что планируют реже заказывать доставку продуктов, а 47% приняли решение меньше питаться в ресторанах, барах и кафе. 

Экономический рост в ЕС замедлился на фоне начала спецоперации России на Украине и введенных против РФ санкций. В июле Еврокомиссия снизила прогнозы по ВВП. Согласно ожиданиям ЕК, экономика еврозоны вырастет в 2022 г. на 2,6%, а не на 2,7%, как ожидалось в мае. Прогноз повышения ВВП на 2023 г. ухудшился с 2,3 до 1,4%.

В сентябре годовая инфляция в ЕС выросла до 10%, сообщает Евростат. Показатель стал рекордным за всю историю Евросоюза. При этом целевой показатель инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) составляет 2%.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Британская сеть магазинов Aldi UK может начать продажу насекомых из-за кризиса

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных