Более 50 человек погибли во время празднования Хеллоуина в центре Сеула
59 человек погибли и 150 пострадали из-за давки в столице Южной Кореи во время празднования Хеллоуина, сообщает агентство «Ренхап».
«59 погибших, 150 раненых в давке на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон», — сообщило агентство. Сотрудники экстренных служб Сеула получили более 80 звонков с жалобами на удушье. Десяткам человек понадобилась сердечно-легочная реанимация.
Предполагается, что давка произошла из-за скопления большого количества людей в узком переулке неподалеку от отеля Hamilton в центре района Итхэвон.
Президент Юн Сок Ель приказал чиновникам организовать оказание помощи пострадавшим. Премьер-министр страны Хан Дак Су поручил приложить все усилия для сведения к минимуму ущерба.
Тем временем мэр Сеула О Се Хун, который находится с визитом в Европе, решил вернуться в город из-за произошедшего.