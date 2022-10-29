Более 50 человек погибли во время празднования Хеллоуина в центре Сеула

«59 погибших, 150 раненых в давке на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон», — сообщило агентство. Сотрудники экстренных служб Сеула получили более 80 звонков с жалобами на удушье. Десяткам человек понадобилась сердечно-легочная реанимация.