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Более 50 человек погибли во время празднования Хеллоуина в центре Сеула

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59 человек погибли и 150 пострадали из-за давки в столице Южной Кореи во время празднования Хеллоуина, сообщает агентство «Ренхап».

«59 погибших, 150 раненых в давке на Хеллоуин в сеульском районе Итхэвон», — сообщило агентство. Сотрудники экстренных служб Сеула получили более 80 звонков с жалобами на удушье. Десяткам человек понадобилась сердечно-легочная реанимация.

Предполагается, что давка произошла из-за скопления большого количества людей в узком переулке неподалеку от отеля Hamilton в центре района Итхэвон.

Президент Юн Сок Ель приказал чиновникам организовать оказание помощи пострадавшим. Премьер-министр страны Хан Дак Су поручил приложить все усилия для сведения к минимуму ущерба.

Тем временем мэр Сеула О Се Хун, который находится с визитом в Европе, решил вернуться в город из-за произошедшего.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных