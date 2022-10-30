Из-за непогоды в аэропортах Москвы задержано или отменено около 60 рейсов

Ранее в ГУ МЧС России по Москве со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета сообщили, что в период с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября местами в городе ожидаются усиление ветра и гололедица. Городские службы Москвы еще утром были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидавшейся непогоды, о чем сообщалось в Telegram-канале городского хозяйства. «В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности», – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.