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Из-за непогоды в аэропортах Москвы задержано или отменено около 60 рейсов

Ведомости

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержано или отменено порядка 60 рейсов из-за непогоды, сообщил ТАСС со ссылкой на данные «Яндекс.Расписание».

По данным сервиса, во Внуково были задержаны 15 рейсов, два отменено, в Домодедово задержано 30 рейсов, в Шереметьево – задержано пять вылетов, отменено шесть. В Жуковском задержанных или отмененных рейсов нет.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета сообщили, что в период с 21:00 30 октября до 10:00 31 октября местами в городе ожидаются усиление ветра и гололедица. Городские службы Москвы еще утром были переведены в режим повышенной готовности из-за ожидавшейся непогоды, о чем сообщалось в Telegram-канале городского хозяйства. «В ночь на понедельник выпадет первый снег, его прирост может составить до 1 сантиметра. В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности», – сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных