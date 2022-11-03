В Казани заочно арестовали бизнесменов Овчаренко и Ярославского за присвоение нефти
Суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Павла Овчаренко и Александра Ярославского по уголовному делу о присвоении нефти на $400 млн, поставленной компанией «Татнефть», передает пресс-служба суда.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации Овчаренко П.В., Ярославского А.В.», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Накануне суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Согласно предъявленному обвинению, в период с декабря 2006 г. по октябрь 2007 г. украинские предприниматели Коломойский, Боголюбов, Ярославский и председатель правления ЗАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко, «действуя в составе преступного сообщества, с корыстной целью, присвоили нефть в количестве более 800 000 т на общую сумму более $400 000 000, поставленную ПАО «Татнефть» трубопроводным транспортом через предприятия-посредники в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта», расположенного на территории Полтавской области Украины».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса