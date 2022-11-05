Прокуратура: в клубе «Полигон» выявлены нарушения пожарной безопасности
В сгоревшем ночном клубе «Полигон» в Костроме выявлены нарушения правил противопожарной безопасности, в частности, были заперты эвакуационные выходы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди», – сказали в надзорном ведомстве.
Как уточняет «Интерфакс», материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).
В ночь с 4 на 5 ноября в костромском ночном клубе «Полигон» один из гостей использовал пиротехническое устройство, в результате чего, по предварительным данным, возникло возгорание. Площадь пожара составила 3500 кв. м. Сигнал о произошедшем был получен ГУ МЧС России по Костромской области в 2:37 мск, ликвидировать открытое горение удалось к 7:29 мск. В результате пожара 13 человек погибли, пятеро получили легкие травмы.
Прокуратура Костромской области организовала проверку, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям контрольно-надзорных органов. Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило два уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования уголовных дел были задержаны два подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом.
7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.