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Прокуратура: в клубе «Полигон» выявлены нарушения пожарной безопасности

Ведомости

В сгоревшем ночном клубе «Полигон» в Костроме выявлены нарушения правил противопожарной безопасности, в частности, были заперты эвакуационные выходы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

 «В настоящее время установлено, что имели место нарушения законодательства о пожарной безопасности в части запертых эвакуационных выходов из помещения, где находились люди», – сказали в надзорном ведомстве.

Как уточняет «Интерфакс», материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

В ночь с 4 на 5 ноября в костромском ночном клубе «Полигон» один из гостей использовал пиротехническое устройство, в результате чего, по предварительным данным, возникло возгорание. Площадь пожара составила 3500 кв. м. Сигнал о произошедшем был получен ГУ МЧС России по Костромской области в 2:37 мск, ликвидировать открытое горение удалось к 7:29 мск. В результате пожара 13 человек погибли, пятеро получили легкие травмы.  

Прокуратура Костромской области организовала проверку, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям контрольно-надзорных органов. Региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило два уголовных дела – по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования уголовных дел были задержаны два подозреваемых – виновник пожара, который уже признал вину, и директор юрлица, управляющего клубом.

7 ноября в Костромской области объявлено днем траура.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных