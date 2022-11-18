Рост цен на мясо и птицу за последний месяц заметил каждый третий россиянин

Доля россиян, которые заметили рост цен на мясо и птицу, почти за месяц с 23 октября снизилась на 7 п. п., когда этот показатель находился на уровне 39%. При этом за последний месяц треть россиян (29%) отметили повышение цен на молоко и молочную продукцию, каждый четвертый фиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (26%). На рост цен на хлеб, яйца, сахар, растительное масло и крупы указал каждый пятый респондент (22%, 21%, 21%, 20% и 19% соответственно). Подорожание цен на плодоовощную продукцию отметили 17% россиян, алкоголя — 10%.