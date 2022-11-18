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Рост цен на мясо и птицу за последний месяц заметил каждый третий россиянин

Ведомости

За последний месяц 32% россиян отметили повышение цен на мясо и птицу, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 11 по 13 ноября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

Доля россиян, которые заметили рост цен на мясо и птицу, почти за месяц с 23 октября снизилась на 7 п. п., когда этот показатель находился на уровне 39%. При этом за последний месяц треть россиян (29%) отметили повышение цен на молоко и молочную продукцию, каждый четвертый фиксировал рост цен на рыбу и морепродукты (26%). На рост цен на хлеб, яйца, сахар, растительное масло и крупы указал каждый пятый респондент (22%, 21%, 21%, 20% и 19% соответственно). Подорожание цен на плодоовощную продукцию отметили 17% россиян, алкоголя — 10%. 

Согласно результатам исследования, в категории непродовольственных товаров чаще всего обращали внимание на подорожание лекарств (30%), а также одежды и обуви (22%). Рост цен на топливо зафиксировал каждый шестой россиянин (16%). 

Ранее ФОМ провел опрос среди населения, который показал долю людей, заметивших рост цен на все товары и услуги за последний месяц. Согласно результатам исследования на 30 октября, на это обратили внимание 54% респондентов, увеличившись на 8 п. п. по сравнению с показателями от 2 октября. 8% опрошенных сообщили, что цены за указанный период не менялись. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных