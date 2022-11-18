Валуев опроверг сообщения о своей госпитализации
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что не находится в больнице. С его здоровьем все в порядке, он продолжает работать.
«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Все в порядке. Работаем», — написал Валуев в своем Telegram-канале, опубликовав свою фотографию.
Он добавил, что сегодня будет комментировать боксерские бои на «Первом канале».
Ранее о госпитализации Валуева сообщил Telegram-канал «112». По данным медиа, депутат обратился в больницу из-за проблем с ногой, о какой конкретно проблеме шла речь, не уточнялось. В итоге врачи приняли решение о госпитализации Валуева, утверждал «112».
Позже эту информацию опровергли в пресс-службе Валуева, передает ТАСС. Представитель депутата заявил, что здоровью боксера ничто не угрожает. По его словам, хромает депутат еще с лета, однако «это не повод для госпитализации».
Николаю Валуеву 49 лет. Он является бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Также Валуев несколько раз становился чемпионом России в тяжелом весе. С 2011 г. является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».
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