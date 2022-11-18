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Валуев опроверг сообщения о своей госпитализации

Ведомости

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что не находится в больнице. С его здоровьем все в порядке, он продолжает работать.

«Всем спасибо за беспокойство и пожелания здоровья. Все в порядке. Работаем», — написал Валуев в своем Telegram-канале, опубликовав свою фотографию.

Он добавил, что сегодня будет комментировать боксерские бои на «Первом канале».

Ранее о госпитализации Валуева сообщил Telegram-канал «112». По данным медиа, депутат обратился в больницу из-за проблем с ногой, о какой конкретно проблеме шла речь, не уточнялось. В итоге врачи приняли решение о госпитализации Валуева, утверждал «112».

Позже эту информацию опровергли в пресс-службе Валуева, передает ТАСС. Представитель депутата заявил, что здоровью боксера ничто не угрожает. По его словам, хромает депутат еще с лета, однако «это не повод для госпитализации».

Николаю Валуеву 49 лет. Он является бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. Также Валуев несколько раз становился чемпионом России в тяжелом весе. С 2011 г. является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных