В центре Грозного убит полицейский
Мужчина в центре Грозного напал с ножом на сотрудника ГИБДД, когда тот совершал намаз. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Сегодня в центре Грозного ликвидирован преступник, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД. Инспектор отлучился на омовение в помещение для совершения намаза, где шайтан исподтишка нанес ему смертельные ранения. При попытке скрыться с места происшествия с табельным оружием преступник был застрелен», — написал он.
Кадыров также сообщил, что ведется поиск сообщников преступника. По предварительным данным, он действовал один. Также устанавливаются мотивы убийства.
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