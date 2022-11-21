Жильцам многоквартирных домов пересчитают плату за вывоз мусора в случае отъезда
Правительство утвердило возможность перерасчета платы за вывоз бытового мусора для всех жильцов многоквартирных домов в случае их отъезда в отпуск или командировку. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 г.
«Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Благодаря внесенным изменениям, возможность перерасчета платы за вывоз отходов получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений», — сказано в сообщении.
Чтобы пересчитать стоимость вывоза мусора, жильцам необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить к нему подтверждающие документы, например, туристические путевки и авиабилеты.
Уточняется, что такое право будет доступно для тех жильцов, которые по тем или иным причинам отсутствуют больше пяти календарных дней. Установить это также можно будет по счетчикам электроэнергии.
Раньше право перерасчета существовало только в случае оплаты вывоза мусора «исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, или количества собственников», уточнил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
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