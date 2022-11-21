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Общество

Жильцам многоквартирных домов пересчитают плату за вывоз мусора в случае отъезда

Ведомости

Правительство утвердило возможность перерасчета платы за вывоз бытового мусора для всех жильцов многоквартирных домов в случае их отъезда в отпуск или командировку. Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 г.

«Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Благодаря внесенным изменениям, возможность перерасчета платы за вывоз отходов получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений», — сказано в сообщении.

Чтобы пересчитать стоимость вывоза мусора, жильцам необходимо подать заявление в управляющую компанию и предоставить к нему подтверждающие документы, например, туристические путевки и авиабилеты.

Уточняется, что такое право будет доступно для тех жильцов, которые по тем или иным причинам отсутствуют больше пяти календарных дней. Установить это также можно будет по счетчикам электроэнергии.

Раньше право перерасчета существовало только в случае оплаты вывоза мусора «исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом помещении, или количества собственников», уточнил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных