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Байден ввел режим ЧС в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада

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Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада и метели. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. 

Также Байден распорядился выделить средства на борьбу со стихией. Отмечается, что такое решение президент США принял накануне вечером. Причиной стали сильные снегопады и метели, которые начались в штате еще 18 ноября и продолжаются до сих пор. 

Накануне, 20 ноября, телеканал CNN сообщил об «исторической снежной буре», которая обрушилась на западную часть штата Нью-Йорк. Уточнялось, что выпало более полутора метров снега. Издание пишет, что из-за стихии оказались заблокированными дороги, также отменены рейсы. 

В прошлый раз режим ЧС в связи с погодными условиями вводился в Нью-Йорке в сентябре 2021 г. Тогда штат пострадал от наводнений из-за шторма «Ида». Также непогода настигла жителей Нью-Йорка в 2018 г. Тогда власти города также объявили режим ЧС из-за сильных холодов и снежной бури.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных