Байден ввел режим ЧС в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада
Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада и метели. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Также Байден распорядился выделить средства на борьбу со стихией. Отмечается, что такое решение президент США принял накануне вечером. Причиной стали сильные снегопады и метели, которые начались в штате еще 18 ноября и продолжаются до сих пор.
Накануне, 20 ноября, телеканал CNN сообщил об «исторической снежной буре», которая обрушилась на западную часть штата Нью-Йорк. Уточнялось, что выпало более полутора метров снега. Издание пишет, что из-за стихии оказались заблокированными дороги, также отменены рейсы.
В прошлый раз режим ЧС в связи с погодными условиями вводился в Нью-Йорке в сентябре 2021 г. Тогда штат пострадал от наводнений из-за шторма «Ида». Также непогода настигла жителей Нью-Йорка в 2018 г. Тогда власти города также объявили режим ЧС из-за сильных холодов и снежной бури.
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