Байден ввел режим ЧС в штате Нью-Йорк из-за сильного снегопада

В прошлый раз режим ЧС в связи с погодными условиями вводился в Нью-Йорке в сентябре 2021 г. Тогда штат пострадал от наводнений из-за шторма «Ида». Также непогода настигла жителей Нью-Йорка в 2018 г. Тогда власти города также объявили режим ЧС из-за сильных холодов и снежной бури.