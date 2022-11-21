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В Москве во вторник ожидается метель и ледяной дождь

Ведомости

В Москве во вторник, 22 ноября, ожидается метель и ледяной дождь, об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишут «РИА Новости». 

Он уточнил, что утром будут снегопад и метель. «После 9:00 столицу накроет ледяной дождь, который будет покрывать дороги, дома, автомобили и деревья коркой льда. Ледяной панцирь будет варьироваться от 0,5 мм на востоке до 7-10 мм на западе Подмосковья, в Москве — до 5-6 мм», — сказал он.

Тишковец предупредил автомобилистов и пешеходов о необходимости быть предельно осторожными из-за ледяного покрова. С предупреждением также выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 

«Обращаемся к москвичам с просьбой быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях, так как плотный транспортный поток, особенно в час пик, затруднит работу коммунальной техники», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

В связи с этим городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности, отметил Бирюков. По его словам, снежный покров может увеличиться на 8 см из-за снегопада. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных