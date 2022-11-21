В Москве во вторник ожидается метель и ледяной дождь

Он уточнил, что утром будут снегопад и метель. «После 9:00 столицу накроет ледяной дождь, который будет покрывать дороги, дома, автомобили и деревья коркой льда. Ледяной панцирь будет варьироваться от 0,5 мм на востоке до 7-10 мм на западе Подмосковья, в Москве — до 5-6 мм», — сказал он.