В Москве во вторник ожидается метель и ледяной дождь
В Москве во вторник, 22 ноября, ожидается метель и ледяной дождь, об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишут «РИА Новости».
Он уточнил, что утром будут снегопад и метель. «После 9:00 столицу накроет ледяной дождь, который будет покрывать дороги, дома, автомобили и деревья коркой льда. Ледяной панцирь будет варьироваться от 0,5 мм на востоке до 7-10 мм на западе Подмосковья, в Москве — до 5-6 мм», — сказал он.
Тишковец предупредил автомобилистов и пешеходов о необходимости быть предельно осторожными из-за ледяного покрова. С предупреждением также выступил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Обращаемся к москвичам с просьбой быть предельно внимательными и аккуратными на улицах и дорогах, по возможности перенести поездки на автомобилях, так как плотный транспортный поток, особенно в час пик, затруднит работу коммунальной техники», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
В связи с этим городские службы Москвы были переведены в режим повышенной готовности, отметил Бирюков. По его словам, снежный покров может увеличиться на 8 см из-за снегопада.
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