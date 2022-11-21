Сборная Англии обыграла иранцев на чемпионате мира по футболу
Сборная Англии обыграла команду Ирана в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, передает издание «Чемпионат».
Игра проходила на стадионе «Халифа интернейшнл» в Дохе и завершилась победой англичан со счетом 6:2. В составе победителей голами отличились Букайо Сака, Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. У проигравших дважды отличился Мехди Тареми.
Сборная Англии набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице группы В ЧМ-2022. Иран (0) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные США и Уэльса.
Перед началом матча игроки иранской сборной отказались петь гимн своей страны. Один из футболистов Алиреза Джаханбахш ранее сообщал, что игроки коллективно решат, будут ли исполнять гимн или нет в поддержку жертв демонстраций в стране.
Массовые протесты начались в Иране в сентябре после смерти девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса