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Сборная Англии обыграла иранцев на чемпионате мира по футболу

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Сборная Англии обыграла команду Ирана в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре, передает издание «Чемпионат».

Игра проходила на стадионе «Халифа интернейшнл» в Дохе и завершилась победой англичан со счетом 6:2. В составе победителей голами отличились Букайо Сака, Джуд Беллингем, Рахим Стерлинг, Маркус Рэшфорд и Джек Грилиш. У проигравших дважды отличился Мехди Тареми.

Сборная Англии набрала три очка и заняла первое место в турнирной таблице группы В ЧМ-2022. Иран (0) — на четвёртом месте. Соперниками команд по группе являются сборные США и Уэльса.

Перед началом матча игроки иранской сборной отказались петь гимн своей страны. Один из футболистов Алиреза Джаханбахш ранее сообщал, что игроки коллективно решат, будут ли исполнять гимн или нет в поддержку жертв демонстраций в стране.

Массовые протесты начались в Иране в сентябре после смерти девушки, задержанной в Тегеране полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных