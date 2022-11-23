Несколько человек погибли при стрельбе в продуктовом магазине в штате Вирджиния

По словам Косински, среди погибших также может находиться и правонарушитель. Он уточнил, что никто из полицейских не открывал огонь. Как отметил собеседник Daily Beast, представившийся сотрудником Walmart Кевином Харпером, нападавшим мог быть один из менеджеров магазина. Полиция не комментировала эту информацию.