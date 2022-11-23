Несколько человек погибли при стрельбе в продуктовом магазине в штате Вирджиния
Несколько человек погибли в продуктовом магазине Walmart в городе Чесапик (штат Вирджиния), когда неизвестный открыл стрельбу, сообщил CNN со ссылкой на представителя городской полиции Лео Косински.
Он отметил, что точное число погибших еще неизвестно, но он предполагает, что их количество не превышает 10 человек. Одно из тел было обнаружено за пределами супермаркета, пишет Daily Beast.
По словам Косински, среди погибших также может находиться и правонарушитель. Он уточнил, что никто из полицейских не открывал огонь. Как отметил собеседник Daily Beast, представившийся сотрудником Walmart Кевином Харпером, нападавшим мог быть один из менеджеров магазина. Полиция не комментировала эту информацию.
Звонок о стрельбе в продуктовом магазине поступил в местное отделение полиции в 22:12 (06:12 мск следующего дня). К моменту, когда правоохранители прибыли к магазину, стрельба уже стихла.
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