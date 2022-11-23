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Несколько человек погибли при стрельбе в продуктовом магазине в штате Вирджиния

Ведомости

Несколько человек погибли в продуктовом магазине Walmart в городе Чесапик (штат Вирджиния), когда неизвестный открыл стрельбу, сообщил CNN со ссылкой на представителя городской полиции Лео Косински.

Он отметил, что точное число погибших еще неизвестно, но он предполагает, что их количество не превышает 10 человек. Одно из тел было обнаружено за пределами супермаркета, пишет Daily Beast.

По словам Косински, среди погибших также может находиться и правонарушитель. Он уточнил, что никто из полицейских не открывал огонь. Как отметил собеседник Daily Beast, представившийся сотрудником Walmart Кевином Харпером, нападавшим мог быть один из менеджеров магазина. Полиция не комментировала эту информацию.

Звонок о стрельбе в продуктовом магазине поступил в местное отделение полиции в 22:12 (06:12 мск следующего дня). К моменту, когда правоохранители прибыли к магазину, стрельба уже стихла.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных