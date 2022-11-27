В Екатеринбурге сообщили о возобновлении прямых рейсов в Таиланд

Из Екатеринбурга запустили рейсы в Таиланд после закрытия весной 2020 г. прямого сообщения в связи с пандемией коронавируса. Первый рейс из международного аэропорта Кольцово 27 ноября выполнила авиакомпания Azur Air, сообщается на сайте аэропорта.