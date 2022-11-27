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В Екатеринбурге сообщили о возобновлении прямых рейсов в Таиланд

Ведомости

Из Екатеринбурга запустили рейсы в Таиланд после закрытия весной 2020 г. прямого сообщения в связи с пандемией коронавируса. Первый рейс из международного аэропорта Кольцово 27 ноября выполнила авиакомпания Azur Air, сообщается на сайте аэропорта.

«Сегодня утром свой первый рейс в аэропорт Утапао (Паттайя) выполнила авиакомпания Azur Air. Самолет Boeing 767 авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 05.22 по местному времени», — рассказали в Кольцово.

По информации аэропорта, с 1 декабря также начнутся полеты на Пхукет. Рейсы в Таиланд будут выполняться раз в 10/11 дней. 

Ранее стало известно о начале полетов в Бангкок и Пхукет из Владивостока. Рейсы из Приморья в Таиланд запущены впервые, выполнять их будет «Аэрофлот».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных