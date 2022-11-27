В Екатеринбурге сообщили о возобновлении прямых рейсов в Таиланд
Из Екатеринбурга запустили рейсы в Таиланд после закрытия весной 2020 г. прямого сообщения в связи с пандемией коронавируса. Первый рейс из международного аэропорта Кольцово 27 ноября выполнила авиакомпания Azur Air, сообщается на сайте аэропорта.
«Сегодня утром свой первый рейс в аэропорт Утапао (Паттайя) выполнила авиакомпания Azur Air. Самолет Boeing 767 авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 05.22 по местному времени», — рассказали в Кольцово.
По информации аэропорта, с 1 декабря также начнутся полеты на Пхукет. Рейсы в Таиланд будут выполняться раз в 10/11 дней.