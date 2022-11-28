РБК: СК возбудил дело о продаже стадиона «Спартаковец» в Москве

В одном из управлений ГСУ СКР по Москве возбудили дело об уклонении от уплаты налогов при продаже административного здания и инвентаря стадиона «Спартаковец». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в СК. Информацию также подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.