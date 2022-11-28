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РБК: СК возбудил дело о продаже стадиона «Спартаковец» в Москве

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В одном из управлений ГСУ СКР по Москве возбудили дело об уклонении от уплаты налогов при продаже административного здания и инвентаря стадиона «Спартаковец». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в СК. Информацию также подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.

Уточняется, что дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) было возбуждено 21 ноября. Максимальное наказание по статье составляет до шести лет лишения свободы. Его фигурантом является бывший директор стадиона «Спартаковец» имени Николая Старостина Николай Кажуткин.

По версии следствия, в 2021 г. Кажуткин продал за 430,4 млн руб. компании ООО «Мэджик Бокс» нежилое здание в Москве площадью 1500 кв. м по адресу 3-я Гражданская улица, дом 47, с переуступкой права и обязанностей арендатора по договору аренды земельного участка. Кроме того, компания приобрела движимое имущество, материалы и инвентарь за 100 млн руб.

При этом, отмечает источник, в налоговой декларации стоят нулевые показатели. По его словам, компания ООО «Стадион «Спартаковец» имени Старостина» должна была заплатить в III квартале 2021 г. 88,4 млн руб. в качестве налога на добавленную стоимость, однако этого сделано не было.

Компания «Мэджик Бокс», купившая «Спартаковец», принадлежит Ломакину Савелию Сергеевичу. Он является сыном Сергея Ломакина — одного из основателей сети магазинов Fix price и владельца московского футбольного клуба «Родина». В июле 2021 г. «Спорт-Экспресс» писал, что «Спартаковец» перейдет к Сергею Ломакину. Предполагалось, что на стадион переедет клуб бизнесмена, а также академия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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