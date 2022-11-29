Власти Твери отменили съемки фильма о спецоперации

Как передает ТАСС, в субботу, 26 ноября, на улицах Твери появились броневики и грузовые автомобили с флагами Украины, что вызвало негативную реакцию среди мирных жителей. После чего власти города объяснили, что это съемки фильма о спецоперации. Съемки велись при поддержке Минобороны и Минкультуры.