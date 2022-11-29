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Власти Твери отменили съемки фильма о спецоперации

Ведомости

В Твери отменили съемки художественного фильма о спецоперации, поскольку использование военной техники с флагами и символикой Украиной вызвало негативную реакцию жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

«Администрацией Твери принято постановление об отмене съемок в городе художественного фильма с использованием военной техники с иностранной символикой и флагами. Работа кинематографистов в минувшие выходные на центральных улицах столицы региона вызвала негативную реакцию жителей», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как передает ТАСС, в субботу, 26 ноября, на улицах Твери появились броневики и грузовые автомобили с флагами Украины, что вызвало негативную реакцию среди мирных жителей. После чего власти города объяснили, что это съемки фильма о спецоперации. Съемки велись при поддержке Минобороны и Минкультуры.

По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, администрация Твери приняла верное решение о прекращении съемок. «Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать», — подчеркнул он.

Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. 19 октября Путин ввел на этих территориях военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных