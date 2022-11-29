Власти Твери отменили съемки фильма о спецоперации
В Твери отменили съемки художественного фильма о спецоперации, поскольку использование военной техники с флагами и символикой Украиной вызвало негативную реакцию жителей, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
«Администрацией Твери принято постановление об отмене съемок в городе художественного фильма с использованием военной техники с иностранной символикой и флагами. Работа кинематографистов в минувшие выходные на центральных улицах столицы региона вызвала негативную реакцию жителей», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Как передает ТАСС, в субботу, 26 ноября, на улицах Твери появились броневики и грузовые автомобили с флагами Украины, что вызвало негативную реакцию среди мирных жителей. После чего власти города объяснили, что это съемки фильма о спецоперации. Съемки велись при поддержке Минобороны и Минкультуры.
По словам губернатора Тверской области Игоря Рудени, администрация Твери приняла верное решение о прекращении съемок. «Считаю, что при принятии таких решений надо не просто подписывать документы на разрешение, а предварительно смотреть сценарий, обсуждать со съемочной группой, что именно планируется снимать», — подчеркнул он.
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав РФ вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. 19 октября Путин ввел на этих территориях военное положение.
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