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Лебедева назначили на должность замглавы Минсельхоза

Ведомости

Правительство назначило Ивана Лебедева на должность замминистра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Этим же документом Лебедев был освобожден от должности статс-секретаря — замглавы Минсельхоза. Другим распоряжением на старую должность Лебедева был назначен Максим Увайдов. 

Сейчас Увайдов занимает пост замминистра сельского хозяйства, он был назначен на эту должность в 2018 г. До этого он работал врио зампредседателя правительства Воронежской области и руководителем департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области. 

Лебедев уже работал замглавы Минсельхоза с октября 2016 г. по июль 2017 г., после этого его назначили статс-секретарем — замминистра ведомства. С 2012 по 2015 г. он работал в Федеральной службе по аккредитации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных