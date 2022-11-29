Лебедева назначили на должность замглавы Минсельхоза
Правительство назначило Ивана Лебедева на должность замминистра сельского хозяйства. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же документом Лебедев был освобожден от должности статс-секретаря — замглавы Минсельхоза. Другим распоряжением на старую должность Лебедева был назначен Максим Увайдов.
Сейчас Увайдов занимает пост замминистра сельского хозяйства, он был назначен на эту должность в 2018 г. До этого он работал врио зампредседателя правительства Воронежской области и руководителем департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области.
Лебедев уже работал замглавы Минсельхоза с октября 2016 г. по июль 2017 г., после этого его назначили статс-секретарем — замминистра ведомства. С 2012 по 2015 г. он работал в Федеральной службе по аккредитации.
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