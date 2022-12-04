Из-за погодных условий на переправе через Керченский пролив скопилась очередь

Паромная переправа через Керченский пролив возобновила свою работу 9 октября, после того как 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы.