Из-за погодных условий на переправе через Керченский пролив скопилась очередь
Из-за штормового предупреждения на переправе через Керченский пролив скопилась очередь из 370 автомобилей, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
«Из-за неблагоприятных погодных условий 3 и 4 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществляли», – говорится в сообщении оперштаба.
У КПП порта Кавказ погрузку на паромы ожидают 80 машин, водителям предоставили транспорт для поездки в магазин, прорабатывается вопрос о доставке питьевой воды и питания. Еще 290 автомобилей стоят на парковке в поселке Ильич, где работает столовая, работает пункт обогрева и волонтеры.
Паромная переправа через Керченский пролив возобновила свою работу 9 октября, после того как 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы.