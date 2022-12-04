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Из-за погодных условий на переправе через Керченский пролив скопилась очередь

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Из-за штормового предупреждения на переправе через Керченский пролив скопилась очередь из 370 автомобилей, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.  

«Из-за неблагоприятных погодных условий 3 и 4 декабря паромные перевозки пассажиров, автомобилей и железнодорожных вагонов через Керченский пролив не осуществляли», – говорится в сообщении оперштаба.

У КПП порта Кавказ погрузку на паромы ожидают 80 машин, водителям предоставили транспорт для поездки в магазин, прорабатывается вопрос о доставке питьевой воды и питания. Еще 290 автомобилей стоят на парковке в поселке Ильич, где работает столовая, работает пункт обогрева и волонтеры.

Паромная переправа через Керченский пролив возобновила свою работу 9 октября, после того как 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных