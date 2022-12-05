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Причиной смерти тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание

Ведомости

Причиной гибели более 2500 тюленей в Каспийском море, которые были обнаружены на побережье в Дагестане 3 и 4 декабря, могло стать кислородное голодание, или гипоксия, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия — 24», пишет ТАСС. Расследование еще продолжается.

«Ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животных, вызванного кислородным голоданием», — сказала она. На телах животных механических повреждений обнаружено не было, подчеркнула Радионова.

Изначально Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства сообщило об обнаружении на побережье Каспийского моря 700 туш, однако позже их число выросло до 2500, рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Уточняется, что туши животных были обнаружены в разных местах, больше всего — в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.

В Росрыболовстве также напомнили, что массовая гибель тюленей также была зафиксирована в ноябре 2020 г. Тогда было обнаружено около 300 мертвых животных. По мнению ученых, причиной их гибели стал выброс природного газа. «Для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления – грязевые вулканы, грифоны и пр. Выброс природного газа может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра», — сказано в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных