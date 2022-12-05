Причиной смерти тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание
Причиной гибели более 2500 тюленей в Каспийском море, которые были обнаружены на побережье в Дагестане 3 и 4 декабря, могло стать кислородное голодание, или гипоксия, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия — 24», пишет ТАСС. Расследование еще продолжается.
«Ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животных, вызванного кислородным голоданием», — сказала она. На телах животных механических повреждений обнаружено не было, подчеркнула Радионова.
Изначально Северо-Кавказское территориальное управление Росрыболовства сообщило об обнаружении на побережье Каспийского моря 700 туш, однако позже их число выросло до 2500, рассказали в Министерстве природных ресурсов и экологии региона. Уточняется, что туши животных были обнаружены в разных местах, больше всего — в районе Юзбаша, а также между устьями рек Сулак и Шуринка.
В Росрыболовстве также напомнили, что массовая гибель тюленей также была зафиксирована в ноябре 2020 г. Тогда было обнаружено около 300 мертвых животных. По мнению ученых, причиной их гибели стал выброс природного газа. «Для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления – грязевые вулканы, грифоны и пр. Выброс природного газа может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра», — сказано в сообщении.
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