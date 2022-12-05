Причиной смерти тюленей в Каспийском море могло стать кислородное голодание

В Росрыболовстве также напомнили, что массовая гибель тюленей также была зафиксирована в ноябре 2020 г. Тогда было обнаружено около 300 мертвых животных. По мнению ученых, причиной их гибели стал выброс природного газа. «Для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления – грязевые вулканы, грифоны и пр. Выброс природного газа может вызывать гипоксию вследствие снижения количества кислорода во вдыхаемом воздухе, а также угнетение центральной нервной системы, в том числе паралич респираторного центра», — сказано в сообщении.