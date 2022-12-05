RT узнал о возбуждении уголовного дела после драки с участием Григория Лепса
После драки с участием певца Григория Лепса возле бара в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом пишет RT со ссылкой на управляющую заведением, возле которого произошел конфликт.
По данным собеседника издания, дело передали в суд по Московскому району Петербурга.
«Известия» со ссылкой на Евгения Хейфеца, адвоката пострадавшего посетителя бара, также сообщили, что после драки было возбуждено дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ранее Хейфец рассказал газете, что его подзащитный обратился в полицию.
По словам адвоката, в ночь на 5 декабря потерпевший играл в нарды в петербургском баре, в том же заведении находился Григорий Лепс. Хейфец рассказал, что певец захотел сыграть в нарды, заявив, что готов сделать ставку $10 000. Однако у подзащитного адвоката таких денег не было, поэтому он предложил Лепсу провести игру в обычном режиме. Тогда артист якобы ударил мужчину по лицу. По словам Хейфеца, у потерпевшего зафиксировали закрытый перелом носа со смещением.
Кроме того, кадры с камер видеонаблюдения оказались в распоряжении RT. На них Лепс сидит за барной стойкой, предположительно, в окружении своей охраны. Между певцом и вторым мужчиной завязывается конфликт, после чего оба надевают верхнюю одежду и выходят на улицу.
По данным другого неназванного источника «Известий», драка произошла из-за грубого ответа Лепса на просьбу мужчины сфотографироваться с артистом. Собеседник газеты утверждает, что после этого потерпевший стал нецензурно выражаться в адрес музыканта, что, предположительно, и стало причиной конфликта.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса