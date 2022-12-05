Голикова: большинство мер соцподдержки распространятся на новые регионы России

«Мы сейчас готовим соответствующий проект закона в развитие конституционных законов о присоединении территорий. И, конечно, мы оцениваем сейчас ситуацию, но исходим из того, что абсолютное большинство мер поддержки будет действовать на территории присоединенных регионов, так же, как и на территории РФ», — отметила Голикова (цитата по «Интерфаксу»).