Голикова: большинство мер соцподдержки распространятся на новые регионы России
Большинство существующих мер социальной поддержки будут распространены на новые, присоединенные к России регионы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Мы сейчас готовим соответствующий проект закона в развитие конституционных законов о присоединении территорий. И, конечно, мы оцениваем сейчас ситуацию, но исходим из того, что абсолютное большинство мер поддержки будет действовать на территории присоединенных регионов, так же, как и на территории РФ», — отметила Голикова (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, на новых территориях уже начинают работу органы, занимающиеся вопросами соцподдержки.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что жители новых регионов России — это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки. По его словам, «Федорова, проживающая в Луганской республике», ничем не отличается от людей с аналогичной фамилией в Новосибирске, Петербурге или Москве.
30 сентября Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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