Путин подписал закон о предоставлении жилья уволенных с военной службы ветеранам
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении жилья уволенных с военной службы ветеранам войны. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы.
Закон разрешает региональным властям использовать жилые помещения, предназначенные для уволенных военнослужащих, но не востребованные ими по разным обстоятельствам, для обеспечения жильем других очередников, предоставление которым такой меры социальной поддержки предусмотрено за счет средств федерального бюджета.
Среди тех, кому будет передаваться такое жилье, — ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны.
В марте Путин подписал закон о признании ветеранами боевых действий участников военной операции на Украине и в Донбассе. Статус ветерана предполагает ряд льгот, в том числе ежемесячные выплаты военнослужащим или их семьям.
14 ноября российский президент во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции должно быть первостепенным, у них нелегкая и крайне рискованная работа.
В октябре Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности, о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.
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