Путин призвал уделять особое внимание лечению раненных в ходе спецоперации
Власти всех уровней должны уделять особое внимание оказанию помощи и поддержки раненным в ходе спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
«В зоне особого внимания, в первую очередь, властей всех уровней сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции», — заявил Путин на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций (цитата по ТАСС).
Он подчеркнул, что военнослужащие должны быть обеспечены на качественном и современном уровне всем необходимым «для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления». В ходе этой встречи глава государства назвал участвующих в спецоперации на Украине «настоящими мужчинами, защитниками нашей страны».
На прошлой неделе Путин провел в Ново-Огареве встречу с матерями российских военных, в том числе тех, которые до сих пор участвуют в боевых действиях на Украине.
14 ноября российский президент во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции должно быть первостепенным, у них нелегкая и крайне рискованная работа.
В октябре Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности, о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.
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