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Путин призвал уделять особое внимание лечению раненных в ходе спецоперации

Ведомости

Власти всех уровней должны уделять особое внимание оказанию помощи и поддержки раненным в ходе спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В зоне особого внимания, в первую очередь, властей всех уровней сейчас должно находиться оказание всесторонней поддержки солдатам, офицерам, получившим тяжелые ранения в ходе специальной военной операции», — заявил Путин на встрече по видеосвязи с людьми с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что военнослужащие должны быть обеспечены на качественном и современном уровне всем необходимым «для медицинской, социальной реабилитации, скорейшего восстановления». В ходе этой встречи глава государства назвал участвующих в спецоперации на Украине «настоящими мужчинами, защитниками нашей страны».

На прошлой неделе Путин провел в Ново-Огареве встречу с матерями российских военных, в том числе тех, которые до сих пор участвуют в боевых действиях на Украине.

14 ноября российский президент во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко заявил, что внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции должно быть первостепенным, у них нелегкая и крайне рискованная работа.

В октябре Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности, о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных