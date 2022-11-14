Путин: внимание к вопросам поддержки участников СВО должно быть первостепенным

«Я с коллегами когда общаюсь, о чем хотел бы сказать, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развёрнуты в регионах, поддержки нашим военнослужащим и членам их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции», — цитирует президента пресс-служба Кремля.