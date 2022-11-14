Путин: внимание к вопросам поддержки участников СВО должно быть первостепенным
Внимание к вопросам поддержки участников специальной военной операции должно быть первостепенным, у них нелегкая и крайне рискованная работа, заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
«Я с коллегами когда общаюсь, о чем хотел бы сказать, практически все говорят о тех программах поддержки, которые развёрнуты в регионах, поддержки нашим военнослужащим и членам их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что внимание к этому вопросу должно быть первостепенным. Путин также призвал Томенко оказывать поддержку мобилизованным, как это делают другие главы регионов.
19 октября президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о поддержке мобилизованных россиян и их семей, в частности, о введении выплат мобилизованным в размере не менее 195 000 руб. в месяц. Уточняется, что итоговая сумма будет зависеть от воинского звания, занимаемой должности и стимулирующих надбавок.
На прошлой неделе Госдума во втором и третьем чтениях также утвердила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым все выплаты по мобилизации будут освобождены от НДФЛ.
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