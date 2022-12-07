Подвиги героев спецоперации включат в школьные учебники по истории
Подвиги российских героев специальной военной операции будут включены в школьные учебники по истории, сообщил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«То, что герои СВО будут включены в учебники истории, это однозначно. Уже большая работа ведется, мы в том числе на уроках "Разговоры о важном" темы поднимаем», — сказал он.
В начале декабря министр сообщил, что раздел о спецоперации на Украине будет включен в школьные учебники по истории. Кравцов также уточнил, что в новых программах по истории такие разделы есть «в обязательном порядке». По его словам, новые программы им уже подписаны и направлены в Минюст. В Рособрнадзоре также сообщили, что вопросы о спецоперации включат в ЕГЭ после внесения изменений в учебники.
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