Подвиги героев спецоперации включат в школьные учебники по истории

В начале декабря министр сообщил, что раздел о спецоперации на Украине будет включен в школьные учебники по истории. Кравцов также уточнил, что в новых программах по истории такие разделы есть «в обязательном порядке». По его словам, новые программы им уже подписаны и направлены в Минюст. В Рособрнадзоре также сообщили, что вопросы о спецоперации включат в ЕГЭ после внесения изменений в учебники.