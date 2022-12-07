Чернышенко спрогнозировал рост турпотока по России зимой до 18 млн человек
В зимний сезон туристический поток по России может достичь 18 млн человек, что на 8% выше показателя за тот же период прошлого года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС. 7 декабря он провел расширенное заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.
«Внутренний туристический поток в зимний период, с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам, составит до 18 млн человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне», — заявил Чернышенко, отметив готовность регионов и туристических кластеров «к приему большого наплыва туристов».
По его словам, самыми популярными городами для путешествий в этом зимнем сезоне будут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград и города Золотого кольца. Чернышенко добавил, что среди горнолыжных курортов по-прежнему востребованы Красная поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье и др. Как заявил вице-премьер, на новогодние праздники ожидается почти 100% загрузка.
Вместе с тем Чернышенко призвал взять на особый контроль безопасность пребывания гостей и проведение массовых новогодних мероприятий. «Наши граждане должны получить качественные услуги и высокий сервис обслуживания», — подчеркнул вице-премьер.
Помимо этого, Чернышенко обратился к Минэкономразвитию с просьбой подключиться к работе координационного центра, который совместно с Общероссийским народным фронтом проводит каждую неделю мониторинг цен гостиничных услуг, питания и анализирует обратную связь от граждан.
В ноябре «Ведомости» сообщали, что Ростуризм вместе с компанией «ПроГород» (входит в группу ВЭБ.РФ) при участии комитета по туризму Санкт-Петербурга и других регионов до конца года разработают мастер-план «Из Москвы в Санкт-Петербург», который поможет увеличить туристический поток между двумя регионами. В городском комитете рассчитывают, что его реализация поможет городу обеспечить всесезонный поток и заместить европейских гостей.
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