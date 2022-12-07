Чернышенко спрогнозировал рост турпотока по России зимой до 18 млн человек

В ноябре «Ведомости» сообщали, что Ростуризм вместе с компанией «ПроГород» (входит в группу ВЭБ.РФ) при участии комитета по туризму Санкт-Петербурга и других регионов до конца года разработают мастер-план «Из Москвы в Санкт-Петербург», который поможет увеличить туристический поток между двумя регионами. В городском комитете рассчитывают, что его реализация поможет городу обеспечить всесезонный поток и заместить европейских гостей.