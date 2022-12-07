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Общество

Чернышенко спрогнозировал рост турпотока по России зимой до 18 млн человек

Ведомости

В зимний сезон туристический поток по России может достичь 18 млн человек, что на 8% выше показателя за тот же период прошлого года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает ТАСС. 7 декабря он провел расширенное заседание президиума правительственной комиссии по развитию туризма в России.

«Внутренний туристический поток в зимний период, с декабря 2022 года по март 2023 года, по предварительным оценкам, составит до 18 млн человек. Это на 8% больше, чем в прошлом зимнем сезоне», — заявил Чернышенко, отметив готовность регионов и туристических кластеров «к приему большого наплыва туристов».

По его словам, самыми популярными городами для путешествий в этом зимнем сезоне будут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Калининград и города Золотого кольца. Чернышенко добавил, что среди горнолыжных курортов по-прежнему востребованы Красная поляна, Архыз, Домбай, Приэльбрусье и др. Как заявил вице-премьер, на новогодние праздники ожидается почти 100% загрузка.

Вместе с тем Чернышенко призвал взять на особый контроль безопасность пребывания гостей и проведение массовых новогодних мероприятий. «Наши граждане должны получить качественные услуги и высокий сервис обслуживания», — подчеркнул вице-премьер.

Помимо этого, Чернышенко обратился к Минэкономразвитию с просьбой подключиться к работе координационного центра, который совместно с Общероссийским народным фронтом проводит каждую неделю мониторинг цен гостиничных услуг, питания и анализирует обратную связь от граждан.

В ноябре «Ведомости» сообщали, что Ростуризм вместе с компанией «ПроГород» (входит в группу ВЭБ.РФ) при участии комитета по туризму Санкт-Петербурга и других регионов до конца года разработают мастер-план «Из Москвы в Санкт-Петербург», который поможет увеличить туристический поток между двумя регионами. В городском комитете рассчитывают, что его реализация поможет городу обеспечить всесезонный поток и заместить европейских гостей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных