«Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина

В советское время, как отмечает издание, на каждого человека при оформлении на работу или учебу заводился уникальный документ под названием «Личное дело». Документ имел гриф «для служебного пользования» и самому работнику был недоступен. Личное дело военнослужащих хранилось у Минобороны, исключением не стало и досье Гагарина, которое появилось в 1955 г. после его поступления в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков (ЧВАУЛ) в Оренбурге. Гриф секретности с него сняли в сентябре по инициативе «Роскосмоса», пишет журнал.