«Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина
Журнал «Русский космос» опубликовал сведения из личного дела космонавта Юрия Гагарина, которое в сентябре рассекретила госкорпорация «Роскосмос».
В советское время, как отмечает издание, на каждого человека при оформлении на работу или учебу заводился уникальный документ под названием «Личное дело». Документ имел гриф «для служебного пользования» и самому работнику был недоступен. Личное дело военнослужащих хранилось у Минобороны, исключением не стало и досье Гагарина, которое появилось в 1955 г. после его поступления в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков (ЧВАУЛ) в Оренбурге. Гриф секретности с него сняли в сентябре по инициативе «Роскосмоса», пишет журнал.
«Русский космос» обратил внимание на вложенную в личное дело анкету с деталями биографии Гагарина, которые «по неизвестной причине умалчивались советским официозом». Речь идет о его вступлении в школьные годы в ВЛКСМ в 1949 г. и получении им партийного билета КПСС в 1960 г.
«Тот факт, что Гагарин вступил в партию, никогда не отрицался, но подробности (номера документов, даты) почему-то не сообщались. Эти сведения, кроме как в рассекреченном Личном деле, найти больше негде, и для биографов Гагарина они представляют большую ценность», — отмечает издание.
Кроме того, из досье космонавта можно узнать, что он имел категорию судьи по баскетболу. «Русский космос» предполагает, что этот факт обнародован впервые.