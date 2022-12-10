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«Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина

Ведомости

Журнал «Русский космос» опубликовал сведения из личного дела космонавта Юрия Гагарина, которое в сентябре рассекретила госкорпорация «Роскосмос».

В советское время, как отмечает издание, на каждого человека при оформлении на работу или учебу заводился уникальный документ под названием «Личное дело». Документ имел гриф «для служебного пользования» и самому работнику был недоступен. Личное дело военнослужащих хранилось у Минобороны, исключением не стало и досье Гагарина, которое появилось в 1955 г. после его поступления в 1-е Чкаловское военное авиационное училище летчиков (ЧВАУЛ) в Оренбурге. Гриф секретности с него сняли в сентябре по инициативе «Роскосмоса», пишет журнал.

«Русский космос» обратил внимание на вложенную в личное дело анкету с деталями биографии Гагарина, которые «по неизвестной причине умалчивались советским официозом». Речь идет о его вступлении в школьные годы в ВЛКСМ в 1949 г. и получении им партийного билета КПСС в 1960 г.

«Тот факт, что Гагарин вступил в партию, никогда не отрицался, но подробности (номера документов, даты) почему-то не сообщались. Эти сведения, кроме как в рассекреченном Личном деле, найти больше негде, и для биографов Гагарина они представляют большую ценность», — отмечает издание.

Кроме того, из досье космонавта можно узнать, что он имел категорию судьи по баскетболу. «Русский космос» предполагает, что этот факт обнародован впервые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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