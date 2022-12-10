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Bild: неизвестный взял в заложники людей в центре Дрездена

Ведомости

Вооруженный мужчина утром в субботу ворвался в офис радиостанции Radio Dresden и устроил там стрельбу, после чего сбежал в торговый центр Altmarktgalerie, где взял в заложники людей, сообщает газета Bild.

По информации издания, неизвестный убил пожилую женщину, прострелил дверь редакции, после чего сотрудники радиостанции вызвали полицию. Им удалось добраться до безопасного места, заявил Bild глава Radio Dresden Тино Утасси. Затем нападавший, как пишет газета, укрылся от преследования в подвале аптеки ТЦ и сейчас удерживает там заложников. Полиция оцепила центр города, правоохранители призвали горожан избегать эту часть Дрездена.

«Из-за полицейской операции в центре города Штризельмаркт (рождественский рынок) будет закрыт до дальнейшего уведомления. Мы сообщим вам, если будут какие-либо изменения», — сообщили в городской администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных