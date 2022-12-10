Bild: неизвестный взял в заложники людей в центре Дрездена

По информации издания, неизвестный убил пожилую женщину, прострелил дверь редакции, после чего сотрудники радиостанции вызвали полицию. Им удалось добраться до безопасного места, заявил Bild глава Radio Dresden Тино Утасси. Затем нападавший, как пишет газета, укрылся от преследования в подвале аптеки ТЦ и сейчас удерживает там заложников. Полиция оцепила центр города, правоохранители призвали горожан избегать эту часть Дрездена.