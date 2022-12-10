Bild: неизвестный взял в заложники людей в центре Дрездена
Вооруженный мужчина утром в субботу ворвался в офис радиостанции Radio Dresden и устроил там стрельбу, после чего сбежал в торговый центр Altmarktgalerie, где взял в заложники людей, сообщает газета Bild.
По информации издания, неизвестный убил пожилую женщину, прострелил дверь редакции, после чего сотрудники радиостанции вызвали полицию. Им удалось добраться до безопасного места, заявил Bild глава Radio Dresden Тино Утасси. Затем нападавший, как пишет газета, укрылся от преследования в подвале аптеки ТЦ и сейчас удерживает там заложников. Полиция оцепила центр города, правоохранители призвали горожан избегать эту часть Дрездена.
«Из-за полицейской операции в центре города Штризельмаркт (рождественский рынок) будет закрыт до дальнейшего уведомления. Мы сообщим вам, если будут какие-либо изменения», — сообщили в городской администрации.