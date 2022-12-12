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Общество

Суд приговорил депутата Хараидзе к 4 годам колонии по делу о мошенничестве

Ведомости

Тверской суд Москвы признал муниципального депутата одноименного столичного района Кетеван Хараидзе виновной в особо крупном мошенничестве и приговорил ее к 4 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Хараидзе признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Помимо лишения свободы на 4 года, ей также назначили штраф в размере 700 000 руб. Кроме того, она лишена права в течение двух лет после освобождения из колонии занимать государственные должности. 

Ранее прокурор просил назначить ей наказание в виде шести лет лишения свободы.

По версии обвинения, в мае 2021 г. вместе с 38-летним соучастником депутат решила извлечь выгоду из конфликта между организацией-застройщиком и жильцами одного из домов по ул. Фадеева, вызванный запретом сквозного проезда спецтехники через двор для строительных работ.

Хараидзе с соучастником за 15 млн руб. пообещали застройщику урегулировать возникшие сложности в пользу компании, изначально зная, что не смогут выполнить обязательства. Спустя несколько дней после получения первой части суммы в размере 5 млн руб. сообщник был задержан. В июне 2021 г. суд арестовал депутата. Соучастник со следствием согласился сотрудничать. При этом Хараидзе свою вину не признает. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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