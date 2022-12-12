Суд приговорил депутата Хараидзе к 4 годам колонии по делу о мошенничестве
Тверской суд Москвы признал муниципального депутата одноименного столичного района Кетеван Хараидзе виновной в особо крупном мошенничестве и приговорил ее к 4 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Хараидзе признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Помимо лишения свободы на 4 года, ей также назначили штраф в размере 700 000 руб. Кроме того, она лишена права в течение двух лет после освобождения из колонии занимать государственные должности.
Ранее прокурор просил назначить ей наказание в виде шести лет лишения свободы.
По версии обвинения, в мае 2021 г. вместе с 38-летним соучастником депутат решила извлечь выгоду из конфликта между организацией-застройщиком и жильцами одного из домов по ул. Фадеева, вызванный запретом сквозного проезда спецтехники через двор для строительных работ.
Хараидзе с соучастником за 15 млн руб. пообещали застройщику урегулировать возникшие сложности в пользу компании, изначально зная, что не смогут выполнить обязательства. Спустя несколько дней после получения первой части суммы в размере 5 млн руб. сообщник был задержан. В июне 2021 г. суд арестовал депутата. Соучастник со следствием согласился сотрудничать. При этом Хараидзе свою вину не признает.