Суд приговорил депутата Хараидзе к 4 годам колонии по делу о мошенничестве

Хараидзе с соучастником за 15 млн руб. пообещали застройщику урегулировать возникшие сложности в пользу компании, изначально зная, что не смогут выполнить обязательства. Спустя несколько дней после получения первой части суммы в размере 5 млн руб. сообщник был задержан. В июне 2021 г. суд арестовал депутата. Соучастник со следствием согласился сотрудничать. При этом Хараидзе свою вину не признает.