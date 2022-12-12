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В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 авиарейсов

Ведомости

В связи с непогодой в столице задержали и отменили 52 рейса из аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево», следует из данных «Яндекс. Расписание».

Во «Внуково» задержали 10 рейсов и отменили 4, в «Домодедово» — 20 и 2, в «Шереметьево» — 12 и 3 соответственно.

В Росавиации ранее отметили, что несмотря на сложные погодные условия все аэропорты Москвы работают штатно. В ведомстве назвали задержки рейсов «незначительными» и объяснили их «увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега».

Рейсы отменяются или задерживаются уже третий день подряд. 10 декабря было отложено более 30 вылетов, а 11 декабря — свыше 60, еще шесть были отменены. Отмена рейсов связана с аномальными, по мнению синоптиков, погодными условиями в столице — оттепелью и дождями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных