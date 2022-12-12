В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 авиарейсов

Рейсы отменяются или задерживаются уже третий день подряд. 10 декабря было отложено более 30 вылетов, а 11 декабря — свыше 60, еще шесть были отменены. Отмена рейсов связана с аномальными, по мнению синоптиков, погодными условиями в столице — оттепелью и дождями.