В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 авиарейсов
Во «Внуково» задержали 10 рейсов и отменили 4, в «Домодедово» — 20 и 2, в «Шереметьево» — 12 и 3 соответственно.
В Росавиации ранее отметили, что несмотря на сложные погодные условия все аэропорты Москвы работают штатно. В ведомстве назвали задержки рейсов «незначительными» и объяснили их «увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега».
Рейсы отменяются или задерживаются уже третий день подряд. 10 декабря было отложено более 30 вылетов, а 11 декабря — свыше 60, еще шесть были отменены. Отмена рейсов связана с аномальными, по мнению синоптиков, погодными условиями в столице — оттепелью и дождями.