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Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

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Госдума приняла закон, устанавливающий запрет на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи, передает пресс-служба нижней палаты.

«Законом устанавливается, что сдача биометрических данных — абсолютно добровольный процесс, а сбор биометрии несовершеннолетних будут проводить только с согласия родителей. Принуждение к сдаче и дискриминация при оказании услуг будут наказываться», — говорится в сообщении.

В документе отмечается, что отказ от сдачи биометрии можно оформить в письменной форме через любое отделение МФЦ. Гражданам, которые не хотят сдавать биометрические данные, не смогут отказать в услугах, в том числе государственных и муниципальных.

Помимо этого можно в любой момент отозвать данное ранее согласие на обработку биометрии. За несовершеннолетних детей это могут сделать родители или опекуны.

Первую версию законопроекта, регулирующего работу ГИС «Единая биометрическая система» (ЕБС), депутат Госдумы Антон Горелкин внес на рассмотрение нижней палаты парламента 12 октября. 24 ноября он был принят в первом чтении. В своем Telegram-канале Горелкин уточнил, что законопроект не предполагает введения обязательной сдачи биометрии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также отмечал, что различные коммерческие организации бесконтрольно собирают биометрию граждан, зачастую данные утекают, а затем — используются злоумышленниками. Именно поэтому следовало провести ряд изменений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных