ФОМ: уровень тревожности россиян вновь вырос до 57%

По сравнению с прошлой неделей доля людей со спокойным настроением уменьшилась на 9 п. п. — с 47% до 38%. Изменения произошли после того, как на прошлой неделе доля людей с тревожным и спокойным настроением сравнялись (по 47%). Это произошло впервые после резкого роста уровня тревожности в сентябре.