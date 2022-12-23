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Общество

ФОМ: уровень тревожности россиян вновь вырос до 57%

Ведомости

47% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 16 по 18 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.

По сравнению с прошлой неделей доля людей со спокойным настроением уменьшилась на 9 п. п. — с 47% до 38%. Изменения произошли после того, как на прошлой неделе доля людей с тревожным и спокойным настроением сравнялись  (по 47%). Это произошло впервые после резкого роста уровня тревожности в сентябре. 

После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября был зафиксирован резкий рост тревожного настроения среди граждан страны в два раза, с 35% до 69%. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%. Только каждый четвертый россиянин (26%) сообщил о преобладании спокойного настроения в окружении.

Согласно данным опроса ФОМ, наиболее популярной темой остается спецоперация России. За прошедшую неделю доля заинтересованных в этой теме составила 38%. При этом военные действия в целом стали предметом для обсуждения среди 34% респондентов. Больше половины опрошенных (49%) не смогли определиться, что их больше всего интересовало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных