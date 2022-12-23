ФОМ: уровень тревожности россиян вновь вырос до 57%
47% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 16 по 18 декабря среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
По сравнению с прошлой неделей доля людей со спокойным настроением уменьшилась на 9 п. п. — с 47% до 38%. Изменения произошли после того, как на прошлой неделе доля людей с тревожным и спокойным настроением сравнялись (по 47%). Это произошло впервые после резкого роста уровня тревожности в сентябре.
После объявления частичной мобилизации в России 21 сентября был зафиксирован резкий рост тревожного настроения среди граждан страны в два раза, с 35% до 69%. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%. Только каждый четвертый россиянин (26%) сообщил о преобладании спокойного настроения в окружении.
Согласно данным опроса ФОМ, наиболее популярной темой остается спецоперация России. За прошедшую неделю доля заинтересованных в этой теме составила 38%. При этом военные действия в целом стали предметом для обсуждения среди 34% респондентов. Больше половины опрошенных (49%) не смогли определиться, что их больше всего интересовало.