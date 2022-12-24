Умер юморист Александр Пономаренко
В возрасте 55-ти лет скончался российский юморист Александр Пономаренко. Он боролся с онкологическим заболеванием, сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов.
«Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Малахов.
Ранее в программе «Малахов» Пономаренко рассказал, что у него выявили рак желудка. Впервые юморист почувствовал себя плохо в конце лета прошлого года, тогда ему провели экстренную операцию из-за открывшейся язвы. Александр прошел 10 курсов химиотерапии, однако они не помогли.
Александр Пономаренко родился в 1967 г. в Новочеркасске. У юмориста есть брат-близнец, вместе с которым они участвовали в телепередаче «Кривое зеркало». В начале 2000-х братья Пономаренко также вели всероссийскую лотерею «ТВ-Бинго-Шоу» на телеканале РТР, а с 2006 по 2019 г. – программу «Утренняя почта» на «России». В 2014 г. Александр Пономаренко стал участником пародийного шоу «Театр эстрады». Оба брата являются лауреатами Международного конкурса «Кубок юмора-99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап-2001».