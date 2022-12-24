Умер юморист Александр Пономаренко

Александр Пономаренко родился в 1967 г. в Новочеркасске. У юмориста есть брат-близнец, вместе с которым они участвовали в телепередаче «Кривое зеркало». В начале 2000-х братья Пономаренко также вели всероссийскую лотерею «ТВ-Бинго-Шоу» на телеканале РТР, а с 2006 по 2019 г. – программу «Утренняя почта» на «России». В 2014 г. Александр Пономаренко стал участником пародийного шоу «Театр эстрады». Оба брата являются лауреатами Международного конкурса «Кубок юмора-99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап-2001».