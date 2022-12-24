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Умер юморист Александр Пономаренко

Ведомости

В возрасте 55-ти лет скончался российский юморист Александр Пономаренко. Он боролся с онкологическим заболеванием, сообщил в своем Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов.

«Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее», — написал Малахов.

Ранее в программе «Малахов» Пономаренко рассказал, что у него выявили рак желудка. Впервые юморист почувствовал себя плохо в конце лета прошлого года, тогда ему провели экстренную операцию из-за открывшейся язвы. Александр прошел 10 курсов химиотерапии, однако они не помогли.

Александр Пономаренко родился в 1967 г. в Новочеркасске. У юмориста есть брат-близнец, вместе с которым они участвовали в телепередаче «Кривое зеркало». В начале 2000-х братья Пономаренко также вели всероссийскую лотерею «ТВ-Бинго-Шоу» на телеканале РТР, а с 2006 по 2019 г. – программу «Утренняя почта» на «России». В 2014 г. Александр Пономаренко стал участником пародийного шоу «Театр эстрады». Оба брата являются лауреатами Международного конкурса «Кубок юмора-99» и фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап-2001».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных