Скончался гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

«Он брал на себя ответственность за самые сложные заказы – и достойно справлялся с каждым из них, чем заслужил огромный авторитет и в отрасли, и у руководства страны. Профессионализм Александра Сергеевича Бузакова знаком каждому судостроителю – на него ориентировались, брали пример, стремились «работать как Бузаков». В его трудовой биографии руководство крупнейшими судостроительными предприятиями Санкт-Петербурга — Средне-Невским судостроительным заводом и Северной верфью», – сообщили в компании.