Скончался гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков
Скончался генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» (Объединенная судостроительная корпорация) Александр Бузаков, сообщили на предприятии.
«Объединенная судостроительная корпорация, Адмиралтейские верфи и всё отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату – на 67 году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора Адмиралтейских верфей», – говорится в сообщении компании.
Причина смерти Бузакова не уточняется, на предприятии отметили, что его жизнь «оборвалась безвременно, трагически». 23 декабря он принимал участие в спуске на воду подводной лодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада».
«Без преувеличения, всю свою жизнь Александр Сергеевич посвятил созданию российского флота», – отметили на предприятии. Александр Бузаков проработал на «Адмиралтейских верфях» 35 лет – он пришел на работу в Ленинградское Адмиралтейское объединение инженером после кораблестроительного института.
«Он брал на себя ответственность за самые сложные заказы – и достойно справлялся с каждым из них, чем заслужил огромный авторитет и в отрасли, и у руководства страны. Профессионализм Александра Сергеевича Бузакова знаком каждому судостроителю – на него ориентировались, брали пример, стремились «работать как Бузаков». В его трудовой биографии руководство крупнейшими судостроительными предприятиями Санкт-Петербурга — Средне-Невским судостроительным заводом и Северной верфью», – сообщили в компании.