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Скончался гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков

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Скончался генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» (Объединенная судостроительная корпорация) Александр Бузаков, сообщили на предприятии.

«Объединенная судостроительная корпорация, Адмиралтейские верфи и всё отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату – на 67 году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора Адмиралтейских верфей», – говорится в сообщении компании.

Причина смерти Бузакова не уточняется, на предприятии отметили, что его жизнь «оборвалась безвременно, трагически». 23 декабря он принимал участие в спуске на воду подводной лодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада».

«Без преувеличения, всю свою жизнь Александр Сергеевич посвятил созданию российского флота», – отметили на предприятии. Александр Бузаков проработал на «Адмиралтейских верфях» 35 лет – он пришел на работу в Ленинградское Адмиралтейское объединение инженером после кораблестроительного института.

«Он брал на себя ответственность за самые сложные заказы – и достойно справлялся с каждым из них, чем заслужил огромный авторитет и в отрасли, и у руководства страны. Профессионализм Александра Сергеевича Бузакова знаком каждому судостроителю – на него ориентировались, брали пример, стремились «работать как Бузаков». В его трудовой биографии руководство крупнейшими судостроительными предприятиями Санкт-Петербурга — Средне-Невским судостроительным заводом и Северной верфью», – сообщили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных