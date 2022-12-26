Стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки за год выросла на 20%

Уточняется, что самая высокая стоимость поздравления была зафиксирована в Москве — 2815 руб. (+28% год к году). При этом сильнее всего цены выросли в Красноярске, где рост составил 33%, средняя стоимость поздравления увеличилась с 1702 до 2206 руб. В некоторых городах цены упали. В частности, в Челябинске, Нижнем Новгороде и Омске стоимость снизилась на 9%, 7% и 6% соответственно.