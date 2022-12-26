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Стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки за год выросла на 20%

Ведомости

Средняя стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом и составила 2102 руб., следует из результатов исследования Tinkoff Data, передает РБК.

Индекс Деда Мороза (средняя стоимость поздравления) рассчитывается на основании объявлений на «Авито», «Юле» и «Профи» и с учетом стоимости поздравлений перед новогодними праздниками. По этому индексу можно судить об изменениях цен в сфере развлечений.

Согласно результатам исследования, за пять лет цена поздравления выросла в 2 раза. В частности, в 2018 г. в среднем оно стоило 1043 руб., а в прошлом году – 1755 руб.

Уточняется, что самая высокая стоимость поздравления была зафиксирована в Москве — 2815 руб. (+28% год к году). При этом сильнее всего цены выросли в Красноярске, где рост составил 33%, средняя стоимость поздравления увеличилась с 1702 до 2206 руб. В некоторых городах цены упали. В частности, в Челябинске, Нижнем Новгороде и Омске стоимость снизилась на 9%, 7% и 6% соответственно.

Резкий рост цен на услуги Деда Мороза и Снегурочки может быть связан с тем, что больше семей в этом году решили отмечать Новый год дома, считают аналитики. Так, по данным опроса ВЦИОМ, 80% россиян решили провести праздник в домашней обстановке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных