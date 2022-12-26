Стоимость поздравления от Деда Мороза и Снегурочки за год выросла на 20%
Индекс Деда Мороза (средняя стоимость поздравления) рассчитывается на основании объявлений на «Авито», «Юле» и «Профи» и с учетом стоимости поздравлений перед новогодними праздниками. По этому индексу можно судить об изменениях цен в сфере развлечений.
Согласно результатам исследования, за пять лет цена поздравления выросла в 2 раза. В частности, в 2018 г. в среднем оно стоило 1043 руб., а в прошлом году – 1755 руб.
Уточняется, что самая высокая стоимость поздравления была зафиксирована в Москве — 2815 руб. (+28% год к году). При этом сильнее всего цены выросли в Красноярске, где рост составил 33%, средняя стоимость поздравления увеличилась с 1702 до 2206 руб. В некоторых городах цены упали. В частности, в Челябинске, Нижнем Новгороде и Омске стоимость снизилась на 9%, 7% и 6% соответственно.
Резкий рост цен на услуги Деда Мороза и Снегурочки может быть связан с тем, что больше семей в этом году решили отмечать Новый год дома, считают аналитики. Так, по данным опроса ВЦИОМ, 80% россиян решили провести праздник в домашней обстановке.