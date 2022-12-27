В ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке
Сотрудники правоохранительных органов Донецкой народной республики (ДНР) задержали по горячим следам троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, сообщил Telegram-канал управления МВД республики.
«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по «горячим следам» задержали троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский», которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», – говорится в сообщении.
Сообщение об обнаружении восьми тел поступило вечером 26 декабря. В МВД отметили, что со двора домовладения был похищен автомобиль Skoda. В ведомстве подчеркнули, что совершенное преступление подпадает под ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влечет за собой «максимальную ответственность в виде высшей меры наказания».
Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров рассказал в комментарии ТАСС, что злоумышленники расстреляли семью, в том числе четверых детей, самому младшему из которых был всего один год. После этого был объявлен план-перехват.