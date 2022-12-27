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В ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов Донецкой народной республики (ДНР) задержали по горячим следам троих подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке, сообщил Telegram-канал управления МВД республики.

«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по «горячим следам» задержали троих ранее судимых жителей микрорайона «Калининский», которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений, в целях хищения автомобиля и ценного имущества», – говорится в сообщении.

Сообщение об обнаружении восьми тел поступило вечером 26 декабря. В МВД отметили, что со двора домовладения был похищен автомобиль Skoda. В ведомстве подчеркнули, что совершенное преступление подпадает под ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влечет за собой «максимальную ответственность в виде высшей меры наказания».

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров рассказал в комментарии ТАСС, что злоумышленники расстреляли семью, в том числе четверых детей, самому младшему из которых был всего один год. После этого был объявлен план-перехват.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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