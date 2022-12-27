В ДНР задержали подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке

Сообщение об обнаружении восьми тел поступило вечером 26 декабря. В МВД отметили, что со двора домовладения был похищен автомобиль Skoda. В ведомстве подчеркнули, что совершенное преступление подпадает под ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и влечет за собой «максимальную ответственность в виде высшей меры наказания».