Цены на жизненно важные лекарства выросли на 1,8% за 11 месяцев
Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) за 11 месяцев текущего года повысились на 1,8%, передает пресс-служба Росздравнадзора в Telegram-канале.
«Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации», — говорится в сообщении.
Минздрав ранее сообщил о росте цен на ЖНВЛП в среднем на 2,3%, что существенно ниже уровня инфляции. «Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», – отмечал глава министерства Михаил Мурашко.
В начале ноября ФАС сообщила о снижении наценок на социально значимые товары в торговых сетях в среднем на 18%. Глава ведомства Максим Шаскольский заявил тогда, что в соответствии с разработанной ФАС методикой регионы пересмотрели предельный размер наценок на ЖНВЛП. Это, добавил он, позволит вернуть на прилавки дешевые лекарства за счет расширения границ нижнего ценового сегмента, а также снизить риск дефицита отдельных препаратов.