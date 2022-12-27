Цены на жизненно важные лекарства выросли на 1,8% за 11 месяцев

В начале ноября ФАС сообщила о снижении наценок на социально значимые товары в торговых сетях в среднем на 18%. Глава ведомства Максим Шаскольский заявил тогда, что в соответствии с разработанной ФАС методикой регионы пересмотрели предельный размер наценок на ЖНВЛП. Это, добавил он, позволит вернуть на прилавки дешевые лекарства за счет расширения границ нижнего ценового сегмента, а также снизить риск дефицита отдельных препаратов.