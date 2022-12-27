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Общество

Цены на жизненно важные лекарства выросли на 1,8% за 11 месяцев

Ведомости

Цены на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) за 11 месяцев текущего года повысились на 1,8%, передает пресс-служба Росздравнадзора в Telegram-канале.

«Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации», — говорится в сообщении.

Минздрав ранее сообщил о росте цен на ЖНВЛП в среднем на 2,3%, что существенно ниже уровня инфляции. «Инфляционные изменения на цены препаратов ЖНВЛП 2,3%. Это значительно ниже уровня инфляции по стране», – отмечал глава министерства Михаил Мурашко.

В начале ноября ФАС сообщила о снижении наценок на социально значимые товары в торговых сетях в среднем на 18%. Глава ведомства Максим Шаскольский заявил тогда, что в соответствии с разработанной ФАС методикой регионы пересмотрели предельный размер наценок на ЖНВЛП. Это, добавил он, позволит вернуть на прилавки дешевые лекарства за счет расширения границ нижнего ценового сегмента, а также снизить риск дефицита отдельных препаратов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных