Суд на Украине признал конституционным закон о переименовании УПЦ
Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим конституции закон, который обязывает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к России. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
«Конституционный суд Украины оспариваемый закон признал соответствующим конституции Украины. Принятый закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации», — говорится в заявлении.
Закон также ограничил доступ священнослужителей, религиозных проповедников и наставников УПЦ в части вооруженных сил Украины и других украинских формирований в местах их дислокации при условии, что их руководящий центр находится за пределами Украины, в «стране-агрессоре», которой Киев считает Россию.
1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.
Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отмечал, что украинские власти ведут в отношении священников УПЦ политику «военного коммунизма», когда все неугодные служители отправлялись в лагеря. По его словам, власти также пытаются доказать, что в монастырях скрываются враги, чтобы «оправдать свои беззаконные действия и нарушения свободы совести».