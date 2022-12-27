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Суд на Украине признал конституционным закон о переименовании УПЦ

Ведомости

Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим конституции закон, который обязывает каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к России. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

«Конституционный суд Украины оспариваемый закон признал соответствующим конституции Украины. Принятый закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она входит, путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации», — говорится в заявлении.

Закон также ограничил доступ священнослужителей, религиозных проповедников и наставников УПЦ в части вооруженных сил Украины и других украинских формирований в местах их дислокации при условии, что их руководящий центр находится за пределами Украины, в «стране-агрессоре», которой Киев считает Россию.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО Украины об ограничительных мерах в отношении представителей религиозных организаций, которые якобы связаны с Россией. Ранее в тот день СБУ провела новые обыски на объектах УПЦ в Житомирской, Ровенской и Закарпатской областях. В результате митрополиту Кировоградской епархии УПЦ предъявили обвинения в «подрывной деятельности против государства и разжигании религиозной розни». Позже украинские СМИ сообщили, что СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) и еще порядка десяти священнослужителей УПЦ.

Зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отмечал, что украинские власти ведут в отношении священников УПЦ политику «военного коммунизма», когда все неугодные служители отправлялись в лагеря. По его словам, власти также пытаются доказать, что в монастырях скрываются враги, чтобы «оправдать свои беззаконные действия и нарушения свободы совести».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных