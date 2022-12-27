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Общество

Число жертв непогоды в США достигло 60

Ведомости

Снежный шторм, который обрушился на США в минувшие выходные, унес жизни не менее 60 человек, также он вынудил Southwest Airlines и других авиаперевозчиков отменить большое количество рейсов, пишет New York Post.

Среди жертв непогоды — 28 жителей западной части Нью-Йорка, где ожидается продолжение снегопада. Издание отмечает, что спасатели продолжают оказывать помощь нуждающимся, при этом чиновники предупреждают, что количество погибших может вырасти.

В Буффало (штат Нью-Йорк) погибло 20 человек, их тела были найдены в автомобилях и сугробах.

Ранее президент США Джо Байден ввел режим ЧС для того, чтобы позволить федеральному правительству оказывать помощь пострадавшим штатам.

Ранее по теме: Снежная буря в США: властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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