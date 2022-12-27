Число жертв непогоды в США достигло 60
Снежный шторм, который обрушился на США в минувшие выходные, унес жизни не менее 60 человек, также он вынудил Southwest Airlines и других авиаперевозчиков отменить большое количество рейсов, пишет New York Post.
Среди жертв непогоды — 28 жителей западной части Нью-Йорка, где ожидается продолжение снегопада. Издание отмечает, что спасатели продолжают оказывать помощь нуждающимся, при этом чиновники предупреждают, что количество погибших может вырасти.
В Буффало (штат Нью-Йорк) погибло 20 человек, их тела были найдены в автомобилях и сугробах.
Ранее президент США Джо Байден ввел режим ЧС для того, чтобы позволить федеральному правительству оказывать помощь пострадавшим штатам.