В Южно-Сахалинске экстренно сел самолет после возгорания пауэрбанка

29 декабря «Уральские авиалинии» сообщили, что у одного из пассажиров рейса U6 167 по маршруту «Домодедово» — Калининград во время руления на взлетной полосе загорелось устройство Powerbank. После возгорания устройства огонь «за считанные секунды» устранили. Пассажиров эвакуировали. Пострадавших в результате инцидента не было.