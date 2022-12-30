В Южно-Сахалинске экстренно сел самолет после возгорания пауэрбанка
Самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за задымления в салоне, которое произошло в результате возгорания портативного зарядного устройства у одного из пассажиров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
«В 13:15 30.12.2022 поступила информация о том, что пассажирский самолет Аэробус А-319 (рейс авиакомпании «Аврора» HZ 5684) следующий маршрутом Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту г. Южно-Сахалинска, по причине задымления в салоне», — говорится в сообщении ведомства.
На борту пассажирского самолета находились 112 человек, двоим из которых стало плохо. По данным МЧС, самолет «благополучно совершил посадку» в аэропорту Южно-Сахалинска. Пассажиров эвакуировали. Одна пострадавшая отказалась от госпитализации.
Возобновление рейса запланировано на 19:00 по местному времени 30 декабря, без замены воздушного судна, сообщили в МЧС.
29 декабря «Уральские авиалинии» сообщили, что у одного из пассажиров рейса U6 167 по маршруту «Домодедово» — Калининград во время руления на взлетной полосе загорелось устройство Powerbank. После возгорания устройства огонь «за считанные секунды» устранили. Пассажиров эвакуировали. Пострадавших в результате инцидента не было.