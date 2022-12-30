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В Южно-Сахалинске экстренно сел самолет после возгорания пауэрбанка

Ведомости

Самолет, летевший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский, экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за задымления в салоне, которое произошло в результате возгорания портативного зарядного устройства у одного из пассажиров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.

«В 13:15 30.12.2022 поступила информация о том, что пассажирский самолет Аэробус А-319 (рейс авиакомпании «Аврора» HZ 5684) следующий маршрутом Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту г. Южно-Сахалинска, по причине задымления в салоне», — говорится в сообщении ведомства.

На борту пассажирского самолета находились 112 человек, двоим из которых стало плохо. По данным МЧС, самолет «благополучно совершил посадку» в аэропорту Южно-Сахалинска. Пассажиров эвакуировали. Одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Возобновление рейса запланировано на 19:00 по местному времени 30 декабря, без замены воздушного судна, сообщили в МЧС.

29 декабря «Уральские авиалинии» сообщили, что у одного из пассажиров рейса U6 167 по маршруту «Домодедово» — Калининград во время руления на взлетной полосе загорелось устройство Powerbank. После возгорания устройства огонь «за считанные секунды» устранили. Пассажиров эвакуировали. Пострадавших в результате инцидента не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных