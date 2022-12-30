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Общество

В Курской области вновь продлили «желтый» уровень террористической опасности

Ведомости

Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Курской области продлен с 5 января на 15 суток, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие в регионе «желтого» уровня террористической опасности с 5 января на 15 суток», — написал он, призвав жителей Курской области сохранять бдительность.

Ранее на 15 суток действие «желтого» уровня террористической опасности было продлено 21 декабря.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.

Ранее по теме: Курский губернатор сообщил об обстрелах в Суджанском и Глушковском районах
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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