В Курской области вновь продлили «желтый» уровень террористической опасности
Высокий («желтый») уровень террористической опасности в Курской области продлен с 5 января на 15 суток, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Сегодня с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие в регионе «желтого» уровня террористической опасности с 5 января на 15 суток», — написал он, призвав жителей Курской области сохранять бдительность.
Ранее на 15 суток действие «желтого» уровня террористической опасности было продлено 21 декабря.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. Тогда же Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях.