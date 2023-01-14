В МХТ сообщили об увольнении из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова

В начале сентября прошлого года художественный руководитель театра Константин Хабенский сообщил, что ряд постановок, которые могли появиться в новом театральном сезоне, отменены в знак уважения к бойцам специальной военной операции. По его словам, театру также пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре — январе прошлого сезона, потому что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».