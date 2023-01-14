В МХТ сообщили об увольнении из театра народного артиста РФ Дмитрия Назарова
По словам Верника, такое решение было принято по итогам разговора, который состоялся между Назаровым и художественным руководителем театра Константином Хабенским. Об увольнении артистов ранее узнал «Московский комсомолец». Издание сообщало, что причиной такого решения стали публичные высказывания Назарова относительно специальной военной операции на Украине, а также его «антироссийские настроения». Васильева также не скрывала свою позицию, писал МК.
В начале сентября прошлого года художественный руководитель театра Константин Хабенский сообщил, что ряд постановок, которые могли появиться в новом театральном сезоне, отменены в знак уважения к бойцам специальной военной операции. По его словам, театру также пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре — январе прошлого сезона, потому что «по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ерничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями».
В январе депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Екатерина Стенякина предложила создать список артистов, которым будет запрещено принимать участие в проектах, финансируемых государством, и появляться на культурных площадках. Стенякина подчеркнула, что этот шаг является «логичной реакцией на отвратительное, на мой взгляд, поведение».
Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила создать нормативную базу для лишения артистов государственных наград и званий. Основанием для этого должны стать высказывания, которые порочат Российскую Федерацию, заявила она «Ведомостям».