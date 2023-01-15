AFP: на месте крушения самолета в Непале найдены выжившие

Пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января, борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке. Телеканал News18 ранее сообщал, что, по предварительным данным, все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли. На борту находились 15 иностранцев, в том числе четверо граждан России. По информации посла РФ в Непале Алексея Новикова, все они погибли.