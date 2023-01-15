AFP: на месте крушения самолета в Непале найдены выжившие
Два человека, находившихся на борту самолета ATR 72, который потерпел крушение в Непале, выжили, сообщают AFP и источники ТАСС.
«На данный момент мы обнаружили 29 тел, и мы также отправили некоторых выживших в больницу для лечения», — передает в Twitter AFP со ссылкой на чиновника в районе Каски Гурудатту Дхакала.
Источник ТАСС в международном аэропорту Покхара, куда направлялся самолет, сообщил о двух выживших гражданах Непала. «Два непальца в больнице в крайне тяжелом состоянии», — сказал он.
Пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января, борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке. Телеканал News18 ранее сообщал, что, по предварительным данным, все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли. На борту находились 15 иностранцев, в том числе четверо граждан России. По информации посла РФ в Непале Алексея Новикова, все они погибли.
Президент РФ Владимир Путин направил президенту Непала Деви Бхандари телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.