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AFP: на месте крушения самолета в Непале найдены выжившие

Ведомости

Два человека, находившихся на борту самолета ATR 72, который потерпел крушение в Непале, выжили, сообщают AFP и источники ТАСС.

«На данный момент мы обнаружили 29 тел, и мы также отправили некоторых выживших в больницу для лечения», — передает в Twitter AFP со ссылкой на чиновника в районе Каски Гурудатту Дхакала.

Источник ТАСС в международном аэропорту Покхара, куда направлялся самолет, сообщил о двух выживших гражданах Непала. «Два непальца в больнице в крайне тяжелом состоянии», — сказал он.

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Пассажирский самолет ATR 72 потерпел крушение 15 января, борт направлялся в Покхару из столицы Непала Катманду и разбился при посадке. Телеканал News18 ранее сообщал, что, по предварительным данным, все 68 пассажиров и 4 члена экипажа авиакомпании Yeti Airlines, которая выполняла рейс, погибли. На борту находились 15 иностранцев, в том числе четверо граждан России. По информации посла РФ в Непале Алексея Новикова, все они погибли.  

Президент РФ Владимир Путин направил президенту Непала Деви Бхандари телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией. «Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших в этой страшной авиакатастрофе», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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