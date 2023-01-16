«Авито» запустил функцию возврата товаров от частных продавцов

Для оформления возврата покупателю потребуется заполнить онлайн-форму, в которой необходимо указать причину возврата и приложить фотографии товара. К возврату принимаются только вещи без новых следов носки. Если же вещь оказалась бракованной, продавец обязуется вернуть за нее деньги в любом случае – даже если на товаре есть следы использования. В случае если вещь не была бракованной, но на ней появились новые следы носки, продавец сможет отклонить такую заявку, решением проблемы будет заниматься специалист по возвратам.