«Авито» запустил функцию возврата товаров от частных продавцов
Онлайн-платформа объявлений «Авито» в тестовом режиме запустила функцию возврата товаров от частных продавцов, раньше она была доступна только при покупке у магазинов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что вернуть товары можно будет в течение 14 дней с момента получения. При этом для оформления возврата необходимо воспользоваться услугами логистических партнеров «Авито», в том числе «Почты России», СДЭК, Boxberry и др.
В компании подчеркнули, что стандартная схема проверки товаров, при которой у покупателя есть 15 минут, чтобы решить, подходит ли ему вещь, остается в силе. В этом случае покупатель может отказаться от товара на месте, а деньги за товар и доставку списаны не будут.
Сейчас функцию «возврат товаров» могут подключить 1 млн продавцов, которые активно пользуются сервисом «Авито». У таких пользователей появляется зеленая иконка «14 дней на возврат». Если продавец принимает решение разрешить возможность возврата, эта функция автоматически распространяется на все товары, к которым подключена «Авито доставка». Уточняется, что для некоторых объявлений продавец сможет самостоятельно отключить опцию возврата.
Для оформления возврата покупателю потребуется заполнить онлайн-форму, в которой необходимо указать причину возврата и приложить фотографии товара. К возврату принимаются только вещи без новых следов носки. Если же вещь оказалась бракованной, продавец обязуется вернуть за нее деньги в любом случае – даже если на товаре есть следы использования. В случае если вещь не была бракованной, но на ней появились новые следы носки, продавец сможет отклонить такую заявку, решением проблемы будет заниматься специалист по возвратам.
Если покупатель решил вернуть товар, он сможет сделать это только при помощи «Почты России». При этом до начала июля будет действовать промопериод, при котором услуги по обратной отправке будут бесплатными.