«Авито» запустил кросс-доставку одного заказа разными службами

Наличие опции кросс-доставки будет определяться автоматически для каждой конкретной сделки в зависимости от местонахождения продавца и покупателя. Пока функция доступна только для сделок между частными пользователями в категориях, доступных для отправки в постаматы. Стоимость товаров при этом должна быть менее 20 000 руб. Профессиональные продавцы смогут воспользоваться этой функцией уже в 2023 г. Кросс-доставка пока будет работать в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Уфе, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре.