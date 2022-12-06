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«Авито» запустил кросс-доставку одного заказа разными службами

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Сервис «Авито» запустил кросс-доставку для частных пользователей, благодаря которой продавец сможет отправить заказ через одну логистическую службу, а клиент – получить его в пункте выдачи уже другой, сообщила пресс-служба компании.

«Команда разработала новую модель отслеживания статусов заказа, которая учитывает усложнившийся маршрут и увеличившееся число событий, изменила пользовательские интерфейсы и создала новую версию расчета сроков и тарифов», – заявил директор по логистике «Авито» Сергей Пустыльник.

Службы доставки, с которыми сотрудничает сервис, также выполнили похожий объем задач на своей стороне и провели обучение сотрудников, добавил он. Первыми участниками запуска стали Почта России и EXMAIL. В дальнейшем компания рассчитывает на подключение Boxberry, DPD и PickPoint.

Наличие опции кросс-доставки будет определяться автоматически для каждой конкретной сделки в зависимости от местонахождения продавца и покупателя. Пока функция доступна только для сделок между частными пользователями в категориях, доступных для отправки в постаматы. Стоимость товаров при этом должна быть менее 20 000 руб. Профессиональные продавцы смогут воспользоваться этой функцией уже в 2023 г. Кросс-доставка пока будет работать в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Уфе, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре.

Ранее в ноябре «Авито» добавил возможность собирать товары от разных продавцов в корзину и оплачивать их как единый заказ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных