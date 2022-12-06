«Авито» запустил кросс-доставку одного заказа разными службами
Сервис «Авито» запустил кросс-доставку для частных пользователей, благодаря которой продавец сможет отправить заказ через одну логистическую службу, а клиент – получить его в пункте выдачи уже другой, сообщила пресс-служба компании.
«Команда разработала новую модель отслеживания статусов заказа, которая учитывает усложнившийся маршрут и увеличившееся число событий, изменила пользовательские интерфейсы и создала новую версию расчета сроков и тарифов», – заявил директор по логистике «Авито» Сергей Пустыльник.
Службы доставки, с которыми сотрудничает сервис, также выполнили похожий объем задач на своей стороне и провели обучение сотрудников, добавил он. Первыми участниками запуска стали Почта России и EXMAIL. В дальнейшем компания рассчитывает на подключение Boxberry, DPD и PickPoint.
Наличие опции кросс-доставки будет определяться автоматически для каждой конкретной сделки в зависимости от местонахождения продавца и покупателя. Пока функция доступна только для сделок между частными пользователями в категориях, доступных для отправки в постаматы. Стоимость товаров при этом должна быть менее 20 000 руб. Профессиональные продавцы смогут воспользоваться этой функцией уже в 2023 г. Кросс-доставка пока будет работать в Москве, Красноярске, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Перми, Уфе, Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре.
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