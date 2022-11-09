Газета
Технологии

В «Авито» появилась функция единой оплаты товаров от разных продавцов

Ведомости

Пользователи сервиса «Авито» получили возможность собирать товары от разных продавцов в корзину и оплачивать их как единый заказ. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

«Корзина сделает процесс покупок для пользователей удобнее и быстрее, за счет одной транзакции вместо нескольких, а также позволит сэкономить на доставке, если товары заказываются от одного продавца», — сообщил генеральный директор «Авито» Иван Гуз. 

Уточняется, что кнопка «Добавить в корзину» появится под объявлениями частных продавцов. Благодаря новой функции пользователь сможет сформировать один заказ, добавив в него разные позиции. Если в корзине окажутся несколько товаров от одного продавца, они будут сгруппированы в одну посылку. В «Авито» отметили, что такая опция сначала будет доступна только для заказов через Boxberry, EXMAIL и DPD, позже к этой функции будут подключены также Почта России, СберЛогистика и СДЭК.

При этом если в корзине окажутся вещи из разных городов, они не будут сгруппированы в одну посылку — вместо этого каждая из них «поедет своим маршрутом». Для каждой части заказа покупатель сможет самостоятельно выбрать способ доставки, им будут присвоены независимые статусы. В случае если пользователь решит отменить заказ от одного продавца, это никак не повлияет на остальную часть корзины, подчеркнули в «Авито». 

Сейчас корзина работает только при заказе товаров у частных продавцов. Предполагается, что в будущем покупатель сможет оформить заказ одновременно у физического и юридического лиц.  

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных