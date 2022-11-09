В «Авито» появилась функция единой оплаты товаров от разных продавцов
Пользователи сервиса «Авито» получили возможность собирать товары от разных продавцов в корзину и оплачивать их как единый заказ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Корзина сделает процесс покупок для пользователей удобнее и быстрее, за счет одной транзакции вместо нескольких, а также позволит сэкономить на доставке, если товары заказываются от одного продавца», — сообщил генеральный директор «Авито» Иван Гуз.
Уточняется, что кнопка «Добавить в корзину» появится под объявлениями частных продавцов. Благодаря новой функции пользователь сможет сформировать один заказ, добавив в него разные позиции. Если в корзине окажутся несколько товаров от одного продавца, они будут сгруппированы в одну посылку. В «Авито» отметили, что такая опция сначала будет доступна только для заказов через Boxberry, EXMAIL и DPD, позже к этой функции будут подключены также Почта России, СберЛогистика и СДЭК.
При этом если в корзине окажутся вещи из разных городов, они не будут сгруппированы в одну посылку — вместо этого каждая из них «поедет своим маршрутом». Для каждой части заказа покупатель сможет самостоятельно выбрать способ доставки, им будут присвоены независимые статусы. В случае если пользователь решит отменить заказ от одного продавца, это никак не повлияет на остальную часть корзины, подчеркнули в «Авито».
Сейчас корзина работает только при заказе товаров у частных продавцов. Предполагается, что в будущем покупатель сможет оформить заказ одновременно у физического и юридического лиц.
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