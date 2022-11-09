В «Авито» появилась функция единой оплаты товаров от разных продавцов

Уточняется, что кнопка «Добавить в корзину» появится под объявлениями частных продавцов. Благодаря новой функции пользователь сможет сформировать один заказ, добавив в него разные позиции. Если в корзине окажутся несколько товаров от одного продавца, они будут сгруппированы в одну посылку. В «Авито» отметили, что такая опция сначала будет доступна только для заказов через Boxberry, EXMAIL и DPD, позже к этой функции будут подключены также Почта России, СберЛогистика и СДЭК.