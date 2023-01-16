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В Италии арестовали самого разыскиваемого главаря «Коза ностра» Денаро

Ведомости

Итальянская полиция арестовала Маттео Мессину Денаро, самого разыскиваемого босса мафии в стране, который находился в бегах с 1993 г., передает агентство Reuters.

Прокуроры утверждают, что 60-летний Мессина Денаро был главарем сицилийской мафии «Коза ностра». Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 г.

Денаро арестовали, когда он находился в дневном стационаре клиники Маддалена в центре Палермо.

В 2010 г. прошла масштабная полицейская операция под названием «Голем-3», которая стала продолжением следственных мероприятий, с конечной целью захватить Маттео Мессину Денаро. В итоге были арестованы 19 приближенных «крестного отца», в числе которых оказался и его брат Сальваторе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных