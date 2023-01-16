В Италии арестовали самого разыскиваемого главаря «Коза ностра» Денаро
Итальянская полиция арестовала Маттео Мессину Денаро, самого разыскиваемого босса мафии в стране, который находился в бегах с 1993 г., передает агентство Reuters.
Прокуроры утверждают, что 60-летний Мессина Денаро был главарем сицилийской мафии «Коза ностра». Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 г.
Денаро арестовали, когда он находился в дневном стационаре клиники Маддалена в центре Палермо.
В 2010 г. прошла масштабная полицейская операция под названием «Голем-3», которая стала продолжением следственных мероприятий, с конечной целью захватить Маттео Мессину Денаро. В итоге были арестованы 19 приближенных «крестного отца», в числе которых оказался и его брат Сальваторе.