В Италии арестовали самого разыскиваемого главаря «Коза ностра» Денаро

Прокуроры утверждают, что 60-летний Мессина Денаро был главарем сицилийской мафии «Коза ностра». Он был заочно приговорен к пожизненному заключению за убийства прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 г.